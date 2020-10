Ein kleiner Festakt zur Grundsteinlegung: Geschäftsführer Hannes Clasen versenkt die Kapsel. (Björn Hake)

Der Grundstein ist gelegt. Die Arbeiten für den Neubau der Paracelsus-Apotheke auf der ehemaligen Wiese an der Daverdener Kreuzung haben spätestens mit diesem traditionellen Akt am Montagnachmittag so richtig begonnen. Im August des kommenden Jahres soll das Bauprojekt fertiggestellt sein. Neben der Apotheke sollen dort eine Wohnung, 27 Parkplätze und ein Café mit Außenterrasse entstehen, erklärt Geschäftsführer Hannes Clasen. Den Betreiber des Cafés hat Clasen bereits gefunden: Die Bäckerei Baalk wird dort unterkommen. „Es entsteht ein Café wie in Achim-Baden“, erzählt Christof Baalk, Geschäftsführer von Baalk Backbord, bei der Grundsteinlegung.

Bis zur Neueröffnung bleibt die Paracelsus-Apotheke in ihren derzeitigen Räumlichkeiten an der Hauptstraße 72 in Daverden erhalten. „Dann wird das Mietobjekt freigegeben“, erzählt Clasen, der seit 2012 Inhaber der Apotheke ist, die es seit 1991 gibt. Dementsprechend feiert das Geschäft im nächsten Jahr ihr 30-jähriges Bestehen.

Rund 20 Mitarbeiter

Derzeit beschäftigt die Paracelsus-Apotheke rund 20 Mitarbeiter. „Durch die neuen räumlichen Bedingungen wollen wir uns auch weiterentwickeln“, erklärt Clasen. Apropos weiterentwickeln: Nach Clasens Aussage könnte die Apotheke eine der modernsten des Landkreis Verden werden. Beispielsweise sei ein Drive-In-Schalter geplant, wo – wie der Name schon sagt – Kunden vorfahren und die Medizin direkt in ihr Auto überreicht bekommen können.

„Dieser Service ist nicht nur für ältere Menschen und Kunden, die nicht gut laufen können, gedacht, sondern auch für Eltern, deren Kinder krank auf der Rückbank sitzen und einfach schnell die Medizin bekommen möchten“, betont der Inhaber die Intention dahinter und ergänzt, dass die Kunden am Schalter natürlich auch ausführlich beraten werden.

Weiterhin angeboten wird auch zukünftig der Lieferservice. „Angefangen haben wir damit 2013 und diesen weiter ausgebaut“, so Clasen und ergänzt durchaus mit Stolz: „Dies ist unser Markenzeichen“. Seit nunmehr sieben Jahren sind Mitarbeiter der Paracelsus-Apotheke mit mehreren Fahrzeugen im Landkreis Verden unterwegs und beliefern Kunden in Langwedel, Verden, Blender, Achim sowie Ottersberg.

Eigene Ideen

Die Idee dahinter stammt vom Apotheker selbst. Ziel war und ist es, dass wenn Medikamente nicht vorrätig sind, diese möglichst schnell zum Kunden zu bringen. Auch die Versorgung für die von der Apotheke belieferten Alten- und Pflegeheime im Landkreis müsse schnell gehen, betont Clasen. Wenn die Infrastruktur da ist, dann sei das alles schnell möglich. In der Versorgung der Alten- und Pflegeheime liege sowieso ein Schwerpunkt des Apothekers. Die Verblisterung der Medikamente für die Heimbewohner übernimmt eine eigene Maschine. Das heißt, „dass wir die jeweiligen Dosierungen für die Patienten vorpacken, um das Pflegepersonal zu entlasten“, erklärt Clasen.

Da der Geschäftsführer viel Wert auf Diskretion legt, wird die Apotheke mit einer weiteren Besonderheit versehen: Im Neubau entstehen Beratungsboxen, die Sicht- und Schallschutz beim jeweiligen Kundengespräch gewährleisten. Bisher ist es in herkömmlichen Apotheken oft schwierig, diskret zu bleiben, da die Verkaufstische nebeneinander sind und Kunden auch Gespräche vom Nebentisch aufschnappen können. „Ich kenne dies aus Finnland. Das habe ich als Vorbild übernommen“, verrät Clasen. In einer Bank sei es ähnlich, da bekommt keiner ein Wort mit – in einer Apotheke sei es dagegen schwieriger, dies umsetzen. Aus diesem Grund werden die Beratungsboxen in der Apotheke installiert, damit die Kunden offen über ihre Probleme mit dem jeweiligen Mitarbeiter reden können, so Clasen.

Barrierefreie Apotheke

Zudem werde die Apotheke barrierefrei gestaltet, etwa mit einem behindertengerechten WC sowie Verkaufstischen, die mit einem Rollstuhl anfahrbar sind, verspricht Clasen. Auch haben die Kunden die Möglichkeit, die Medikamente 24 Stunden lang abzuholen. „Die Medikamente können vorher bestellt werden und der Kunde bekommt dann einen Schacht mit einem PIN-Code zugeteilt, wo dieser das Medikament beispielsweise auch um Mitternacht abholen kann“, verrät Clasen.

Die Idee für den Neubau hatte der Selbstständige schon länger. Mit der Planung sei bereits vor ein paar Jahren begonnen worden, da mehr Platz benötigt werde, als momentan in dem Mietraum zur Verfügung steht, verdeutlicht Clasen. „Aus diesem Grund haben wir uns in der Nachbarschaft umgeschaut und die Wiese an der Kreuzung gekauft. Auf jeden Fall wollten wir hier in Daverden bleiben – wegen der Stammkundschaft“.

Bisher sei alles nach Plan verlaufen, resümiert der Daverdener Apotheker. Man habe anfangs mit dem Projektstart nur die Entscheidung abwarten müssen, ob die Daverdener Kreuzung zum Kreisel umgebaut werden soll. „Ansonsten ist alles reibungslos verlaufen“, erklärt er.