Im Landkreis Verden soll eine Energieagentur eingerichtet werden. Photovoltaik-Anlagen sind ein Teil der Energiewende. (Jens Büttner/DPA)

Landkreis Verden. Die Verdener Kreisverwaltung will nun Nägel mit Köpfen machen und die geplante Gründung einer Klimaschutz- und Energieagentur unter Dach und Fach bringen. Das geht aus einer Beschlussvorlage der Verwaltung hervor, mit der sich der Kreis-Ausschuss für Wasser-, Energie- und Abfallwirtschaft an diesem Donnerstag, 20. September, beschäftigt. Darin heißt es, dass der Kreistag die Gründung einer kommunalen Energieagentur als gemeinnützige GmbH zum nächstmöglichen Zeitpunkt beschließen wolle. Diese Energieagentur solle zunächst für einen Zeitraum von sechs Jahren betrieben werden. Die Kosten für solch eine Agentur liegen laut Vorlage bei insgesamt rund 1,2 Millionen Euro und müssten für die Jahre 2019 bis 2024 bereitgestellt werden.

Wie bereits berichtet, werden mit der Einrichtung einer Klimaschutz- und Energieagentur mehrere Ziele verfolgt. Unter anderem kann es dabei um die Sanierung und energetische Verbesserung der lokalen Liegenschaften gehen. Eine andere mögliche Aufgabe kann auch die Entwicklung von Mobilitätskonzepten sein – nicht für einzelne Städte und Gemeinden, sondern für den ganzen Landkreis. Eine wichtige Funktion ist zudem die Beratung der Bürger zu den Themen energetische Sanierung und nachhaltiges Bauen, aber auch die Gemeinden und Städte im Landkreis sollen sich hier beraten lassen können. Zudem soll die Energieagentur auch Anlaufstelle sein, um auf Kampagnen zu verweisen und Unternehmen zusammenzubringen.

Der Verdener Kreistag hat schon während seiner Sitzung im Juni 2017 beschlossen, die Gründung einer kommunalen Energieagentur vorzubereiten und eine befristete Stelle einzurichten. Diese Stelle hat Michael Pelzl angetreten. „Herr Pelzl hat auf der Grundlage des erstellten Rahmenkonzeptes die Prüfung vorangetrieben und insbesondere eine Vielzahl an Gesprächen mit Kommunen und möglichen sonstigen Partnern einer Agentur geführt“, heißt es in der Beschlussvorlage. Als Organisationsform der Energieagentur wird von der Kreisverwaltung eine GmbH favorisiert. „Dies ist die am meisten verbreitete Rechtsform für Klimaschutz- und Energieagenturen in Deutschland und bietet eine stabile Grundstruktur für ein langfristiges Bestehen.“

Die Gesellschafterinnen der GmbH werden voraussichtlich der Landkreis Verden und die acht kreisangehörigen Kommunen sein. Aktuell haben sich laut Kreisverwaltung folgende Kommunen für eine Beteiligung entschieden: Gemeinde Dörverden, Samtgemeinde Thedinghausen, Stadt Achim und Stadt Verden (wir berichteten). Für die übrigen Kommunen steht die Entscheidung zu diesem Sachverhalt im September/Oktober an. Alle Kommunen haben jedoch schon eine Beteiligung in Aussicht gestellt, teilt die Kreisverwaltung mit.

Beteiligung der Kommunen

Der Landkreis wird Hauptgesellschafter sein und den Großteil der Kosten tragen, die über einen Zeitraum von sechs Jahren bei etwa 1,2 Millionen Euro liegen wird. Laut Kreisverwaltung würden sich die jährlichen Beiträge wie folgt verteilen: Stadt Verden als Standortkommune der Klimaschutzagentur: 17 000 Euro; Stadt Achim: 12 000 Euro; Flecken Langwedel: 6000 Euro; Flecken Ottersberg: 6000 Euro; Gemeinde Oyten: 6000 Euro: Samtgemeinde Thedinghausen: 6000 Euro; Gemeinde Dörverden: 3000 Euro; Gemeinde Kirchlinteln: 3000 Euro. Der Landkreis würde in den ersten drei Jahren 513 000 Euro und in den Jahren vier bis sechs 660 000 Euro beisteuern.

Unterstützung erhält der Landkreis für die aktuellen Planungen auch von „Ikeo“, der Initiative für eine klimafreundliche Energieversorgung aus Ottersberg. Das teilt der Verein in einem Schreiben mit. „Wir die Auswirkungen des Klimawandels dieses Jahr so heftig zu spüren bekommen haben wie nie zuvor. Waldbrände in Schweden, Kalifornien, Brandenburg und Griechenland haben mehrere Millionen Hektar Wald vernichtet und über 100 Menschen das Leben gekostet“, so Bernhard Schorn, Vorsitzender von „Ikeo“. „Trockenheit und Überschwemmungen, orkanartige Stürme und tropische Hitze selbst in Deutschland, kurz, die Häufung von extremen Wetterlagen, zeigen, dass die Aussagen der Klimaforscher zutreffen. Wir sind mitten in einer Klimaveränderung, die drastischer ausfällt als angenommen.“

Daher sei der jetzige Schritt wichtig. „Während sich international und national wenig tut, hat der Landkreis Verden die Einrichtung einer Klimaschutz- und Energieagentur vorbereitet. Ikeo unterstützt den Plan, eine Klimaschutzagentur einzurichten und bietet der künftigen Agentur eine enge Kooperation an. Für diese Entscheidung erhoffen wir eine breite politische Mehrheit in den Gremien“, schreibt Schorn.

Der Ausschuss für Wasser-, Energie- und Abfallwirtschaft trifft sich am Donnerstag, 20. September, ab 17 Uhr im Kreis-Ausschusssaal im Verdener Kreishaus. Die Sitzung ist öffentlich.