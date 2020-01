An Gemeindestraßen in Thedinghausen sollen künftig vermehrt heimische Laub- oder Obstbäume gepflanzt werden. Noch ist aber nicht klar, welche Straßen geeignet sind. (Björn Hake)

Der Klimawandel ist ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Das wird zum Beispiel deutlich, wenn die Fridays-for-Future-Bewegung Tausende Menschen dazu bewegt, auf die Straße zu gehen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Der Klimawandel ist aber auch ein Thema, mit dem sich die lokale Politik auseinandersetzt. Am Dienstagabend war es der Gemeinderat Thedinghausen.

Vorausgegangen war in diesem Fall ein Antrag der CDU-Fraktion, die fordert, dass an Gemeindestraßen in Thedinghausen heimische Laub- oder Obstbäume gepflanzt werden sollen (wir berichteten). Dafür gab es vom Gemeinderat während der Sitzung im Dörphus Wulmstorf breite Zustimmung. Bei lediglich zwei Enthaltungen durch die Unabhängige Bürgerliste (UBL) wurde der Antrag der CDU mit großer Mehrheit verabschiedet. Dennoch gab es während der Sitzung eine längere Diskussion über die genaue Umsetzung dieses Vorhabens.

Straßenränder als Standort

Allen voran Gabriele Artelt-Marquardt (UBL) äußerte Bedenken. Dabei ging es ihr aber nicht um das Anpflanzen von Bäumen an sich, sondern viel mehr um den angedachten Standort. „Der Straßenrand bietet nämlich nicht genügend Wachstumsmöglichkeiten“, sagte sie. Auch sei es fraglich, ob sich Obstbäume überhaupt dafür eignen würden. Sie schlug vor, Bäume doch lieber auf freier Fläche anzupflanzen. Gemeindedirektor Harald Hesse sieht dafür allerdings keine Notwendigkeit, da die Gemeinde in dieser Hinsicht bereits viel gemacht habe. Zu den Plänen, an den Gemeindestraßen Bäume zu pflanzen, erklärte er zudem, dass von der „Verwaltung genau geprüft werden muss, an welchen Straßen das überhaupt sinnvoll ist“. Auch der Nabu solle bei diesen Überlegungen mit einbezogen werden.

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde hatte sich bereits im Dezember des vergangenen Jahres mit dem Antrag auseinandergesetzt und dem Vorhaben zugestimmt. „In den vergangenen Jahren sind an den bestehenden Gemeindestraßen keine größeren Anpflanzungen erfolgt, außerdem sind altersbedingt und durch Wind und Witterung Bäume immer weiter dezimiert worden“, schreibt die CDU in ihrem Antrag. „Wir beantragen, dass die Verwaltung die Anpflanzung von heimischen Laub- oder Obstbäumen, ein- oder zweireihig, an den Gemeindestraßen prüft. Die ersten Anpflanzungen sollen kurzfristig erfolgen."

Studie stützt CDU

Als mögliche Standorte werden von der CDU der Bruchweg, die Lange Minte, die Bruchstraße in Beppen oder der Kiesweg in Dibbersen genannt. „Der Klimawandel kann einer Studie zufolge durch nichts so effektiv bekämpft werden wie durch Aufforstung und Anpflanzung“, schreibt die CDU weiter und beruft sich dabei auf eine Studie der Technischen Hochschule Zürich

Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Arno Thalmann, begründete den Antrag damit, dass die Gemeinde ihren Teil zum Klimaschutz beitragen müssen. „Wir sehen in diesem Bereich noch Nachholbedarf“, sagte er. „Das soll auch keine einmalige Sache sein, sondern kontinuierlich in den kommenden Jahren umgesetzt werden.“ Zustimmung kam von der Grünen Liste, Dieter Mensen kündigte noch vor der Abstimmung an, dass seine Fraktion dem so zustimmen werde.

Heinz von Hollen (parteilos) plädierte außerdem dafür, bei der Standortwahl der Bäume auch die Politik einzubeziehen. „Wenn die Verwaltung geeignete Straßen gefunden hat, soll sich der Bauausschuss diese Bereiche vorher angucken.“ Dieser Passus wurde schließlich in den Beschluss auch mit aufgenommen. Die Verwaltung hat nun den Auftrag, die Anpflanzung von heimischen Laub- und Obstbäumen zu prüfen und dem Rat zur Entscheidung vorzulegen – der Bauausschuss soll vorab beteiligt werden.