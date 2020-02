Derzeit wird das Gemeindehaus hinter der Kirche von verschiedenen Gruppen genutzt. Es gibt allerdings auch immer wieder Leerzeiten. (Björn Hake)

Auf die Kirche folgt jetzt das Gemeindehaus. So könnte man das zukünftige Projekt der St.-Matthias-Kirche kurz zusammenfassen. Denn nachdem vor gut einem Jahr der Innenraum der katholischen Kirche umfangreich saniert worden war und dabei unter anderem einen neuen Anstrich und eine moderne Lichttechnik bekommen hat, will sich der Pastoralrat in St.-Matthias nun das Gemeindehaus an der Meislahnstraße vornehmen. Und hierfür haben sich die Mitglieder einiges vorgenommen. Denn das Haus soll nicht einfach nur ein wenig auf Vordermann gebracht werden, sondern die Verantwortlichen wollen auch über neue Wege nachdenken, wie die Räumlichkeiten besser und vor allem intensiver genutzt werden könnten.

Die letzte große Renovierung des Hauses war nach Angaben des neunköpfigen Planungsteams rund um Angelika Hilken und Birgit Asmuß vor stolzen 19 Jahren. Vor zwei Jahren sei dann die Küche erneuert worden. Jetzt werden allerdings größere Veränderungen angestrebt. Und die will man sich gut überlegen. Aus diesem Grund sollen die Arbeiten auch erst im Jahr 2021 starten. Die bis dahin noch verbleibende Zeit wolle man nutzen, um Ideen zu sammeln, die Umsetzung zu organisieren und die Ausgaben zu planen.

Sammelbox für Ideen

Und in die Ideensuche sollen auch die übrigen Gemeindemitglieder mit eingebunden werden. „Wir haben ein maßstabgetreues Modell unseres Gemeindehauses gebaut, das nun als Sammelbox für all die Ideen und Anregungen dient, die die Gemeindemitglieder für die Räumlichkeiten haben“, berichtet Hilken. Dieses stehe derzeit im Gemeindehaus. „Auf kleinen Kärtchen können dann die Wünsche notiert werden“, sagt Hilken. Das reiche von der Wandfarbe über die neuen Möbel bis hin zu der Frage, wie die Räumlichkeiten zukünftig noch genutzt werden können.

Derzeit würden sich dort unterschiedliche Gruppen wie beispielsweise die Mehrgenerationenband, der Seniorenkreis oder die Handarbeitsgruppe treffen. Darüber hinaus finde auch die Erstkommunion- und Firmvorbereitung im Gemeindehaus statt. „Aber es gibt auch immer wieder Leerzeiten, in denen das Haus gar nicht genutzt wird“, bedauert Hilken. Aus diesem Grund solle vorab ein Nutzungskonzept und der daraus entstehende Bedarf für das Haus entwickelt werden. Es stelle sich die Frage, ob das Gemeindehaus so unbelebt und verwaist sei, weil es wenig gemütlich ist oder weil es schlichtweg kaum jemand nutzt. „Die erste Bestandsaufnahme der Raumnutzung ergab eine sehr überschaubare Situation, die noch viel Luft nach oben lässt“, teilt die Planungsgruppe mit.

Doch gerade in einer solchen Situation könne eine Renovierung auch ein Neuanfang sein. „Der große Saal, die funktionalen Kellerräume, die neue Küche könnten Inspiration für ganz neue Wege sein“, ist sich Angelika Hilken sicher. „Gerade in der Anfangszeit ist daher keine Idee zu utopisch, um sie zu äußern.“ Im Rahmen von Gemeindeentwicklung und knappen Ressourcen seien neue Wege eine wertvolle Chance, um sich als Kirche für alle Bürger über die Meislahnstraße hinaus als Anlaufstelle, Treffpunkt oder Raum für Angebote zu etablieren. So sei in den vergangenen Wochen beispielsweise schon die Idee entstanden, den Saal auch als Trauzimmer für die standesamtliche Trauung zu nutzen. Bis zu den Sommerferien sollen diese und ähnliche Ideen noch gesammelt werden. „Wir sind selbst gespannt, wohin der Weg gehen wird“, sagt Hilken.