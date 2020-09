Von einer "hochbelasteten Situation" für die Anwohner an den Landesstraßen 167 und 168 in Oyten ist in dem Lärmaktionsplan für die Gemeinde zu lesen. Vor rund eineinhalb Jahren war dieser Plan vorgestellt worden, der nicht nur die Bereiche benennt, in denen Bürger sowohl tagsüber wie auch nachts erhöhten Lärmbelastungen durch Verkehr ausgesetzt sind, sondern auch Möglichkeiten aufzeigt, wie diesem Problem begegnet werden kann. Um Besserung zu schaffen, wird etwa vorgeschlagen, die Geschwindigkeiten auf manchen Abschnitten zumindest erst einmal von 22 bis 6 Uhr zu reduzieren – innerorts von 50 auf 30, außerorts von 70 auf 50 km/h. Genau das möchte die SPD-Fraktion nun mit einem Antrag erreichen, den der Ausschuss für Umwelt & Gemeindeentwicklung in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch, 9. September, diskutieren wird.

Genau heißt es in dem Antrag: „Die SPD-Fraktion im Gemeinderat Oyten beantragt als erste Maßnahme aus dem Lärmaktionsplan eine nächtliche Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der L 168 und der L 167 in den Ortsdurchfahrten Oyten und Bassen auf 30 km/h und eine nächtliche streckenbezogene Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Wohnbebauung außerhalb der geschlossenen Ortschaften auf 50 km/h.“ Zur Begründung führen die Sozialdemokraten an, dass „Lärm jedweder Art ein Auslöser für Krankheiten ist“.

Doch selbst wenn alle weiteren Fraktionen diese Geschwindigkeitsreduzierungen ebenfalls begrüßen würden und auch die Verwaltung dem Vorhaben positiv gegenübersteht, können die Tempolimits von der Gemeinde nicht einfach angepasst werden. Denn da es sich um Landesstraßen handelt, kann nur die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr als Baulastträger so etwas anordnen. Doch diese gibt grünes Licht für solche Änderungen nur, wenn es durch belegbare Zahlen gerechtfertigt ist. Und da liegt ein wesentliches Problem: Die im Lärmaktionsplan durch die „Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen“ (VBUS) erzielten Ergebnisse sind verwaltungsrechtlich quasi nichts wert.

Gemeinde soll Lärmbelastungsberechnung in Auftrag geben

Denn den Baulastträger interessieren nur die Schallberechnungen nach dem Bundes-lmmissionsschutzgesetz (BlmSchV) und die damit einhergehenden auch anderen Höchstwerte des Lärms, die erreicht werden dürfen, bevor es zu Maßnahmen zur Minderung kommt. Das heißt: Um als Gemeinde überhaupt eine erfolgversprechende Forderung an die zuständige Behörde zu stellen, muss sie erst einmal die erforderlichen Daten vorlegen. Daher heißt es in dem Antrag der SPD auch: „Die Gemeinde Oyten wird gebeten, schnellstmöglich zunächst eine Lärmbelastungsberechnung nach der Verkehrslärmschutzverordnung — 16. BlmSchV in Verbindung mit der Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen in Auftrag zu geben.“ Auf Basis dieser Daten solle dann geprüft werden, ob und an welchen Strecken eine verwaltungsrechtlich durchsetzbare Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit möglich ist.

Die Sozialdemokraten kritisieren zudem den im Lärmaktionsplan angegeben „durchschnittlichen täglichen Verkehr“ (DTV). Die dort genannten Zahlen entsprechen nach Sicht der SPD-Fraktion mangels fehlender Daten „nicht den Tatsachen“. Denn ziehe man eine andere Verkehrsuntersuchung der Gemeinde Oyten heran, ergeben sich höhere DTV-Werte für die Abschnitte auf der L 167 und 168. In der dort genannten Prognose für das Jahr 2030 steigen die jeweiligen Werte sogar noch einmal an. Höchste Zeit also aus Sicht der SPD zu handeln, um den Lärmpegel für Anwohner auf lange Sicht zu reduzieren.



Bei der Ausschusssitzung am 9. September steht auch noch ein weiterer SPD-Antrag auf der Agenda. In diesem geht es um die Ausweisung von Baugebieten für Singles und Senioren in Form von sogenannten Mikro- und Tiny-Häusern. Außerdem gibt die Verwaltung Sachstandsberichte zu den archäologischen Untersuchungen in der Ortsmitte und den geplanten Verknüpfungsanlagen am neuen Bahnhaltepunkt in Sagehorn. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 19.30 Uhr im Rathaussaal.