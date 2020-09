Im kommenden Jahr wird die Geschichte Oytens sehr wahrscheinlich neu geschrieben werden müssen. Denn was sich aus den abgeschlossenen Voruntersuchungen der archäologischen Grabung in dem Bereich zwischen Jahn- und Hauptstraße, wo die neue Oytener „Ortsmitte“ entstehen soll, schon ableiten lässt, formulierte Isa Zipperling von der Gemeindeverwaltung nun im Rahmen der Ausschusssitzung für Umwelt und Gemeindeentwicklung wie folgt: „Die ersten Siedlungen in Oyten sind vermutlich älter als bisher vermutet.“ Bei den stichprobenartigen Grabungen in dem Gebiet habe es „sehr zahlreiche“ ur-und frühgeschichtliche Funde gegeben, die nach Ansicht der Fachleute der Bronze- sowie der Römischen Kaiserzeit zugerechnet werden können. Besonders hervorzuheben sind die Funde von Eisenverhüttungsschlacken, Grubenhäusern und Brunnen. Diese seien laut Zipperling von „außergewöhnlicher Qualität“.

Hauptuntersuchung ab Oktober

Im nächsten Schritt folgt nun die Hauptuntersuchung, in der großflächig fast der gesamte Geltungsbereich untersucht werden soll. Bei den Voruntersuchungen war unter anderem die Fläche, auf der einst der Aldi-Markt stand, noch gar nicht miteinbezogen worden. Laut Zipperling werden die gesamten Arbeiten vor Ort einen Zeitraum von zwölf bis 20 Wochen in Anspruch nehmen. „Aufgrund der großen Befunddichte und des großflächigen Plangebiets wird eine Vielzahl von Fachkräften nötig sein“, heißt es von der Gemeinde Oyten, die mit Kosten im niedrigen sechsstelligen Bereich rechnet.

Vier Firmen haben Angebote für die Arbeiten abgegeben, die Vergabe ist aber noch nicht erfolgt, berichtete Zipperling. Los geht es frühestens im Oktober und spätestens Anfang 2021 soll die Hauptuntersuchung abgeschlossen sein. Eine Verzögerung der Bauleitplanung für die neue Ortsmitte aufgrund der archäologischen Grabung ist nicht zu erwarten. Jedoch kann mit den Arbeiten, etwa für den geplanten Lidl-Markt, natürlich frühestens mit Abschluss des ersten Grabungsabschnittes begonnen werden.

Die Funde lösen in der Politik gemischte Gefühle aus. Ralf Großklaus (SPD) habe zwar Verständnis, dass nun eine Hauptuntersuchung notwendig ist, aber die erneute Verzögerung für das Projekt neue Ortsmitte stört ihn. „Ich habe kein Verständnis, dass wir fast ein halbes Jahr verlieren“, sagte er in der Sitzung und bat die Verwaltung, doch vielleicht etwas Druck machen zu können, damit die Arbeiten nicht ganz so lange dauern. Und auch der Kostenfaktor wurde kritisch angemerkt, auch wenn die Verwaltung berichtete, dass zwei Drittel der Summe förderfähig seien. „Es ist eine teure neue Geschichtsschreibung für Oyten“, fasste Andreas Dotzauer (FDP) seine Sicht der Dinge zusammen.

Bis es zu dieser neuen Geschichtsschreibung kommen kann, wird auch noch etwas länger dauern. „Die Dokumentation im Anschluss dauert Monate“, erläuterte Zipperling. Dass am Ende die Gemeinde einige Funde stolz präsentieren kann, ist im Übrigen eher unwahrscheinlich. Denn es handele sich bei den bisherigen Funden weniger um wertvolle Gegenstände, sondern etwa um Unterschiede der Farben im Sand, die analysiert werden können. „Und das meiste wird bei den Grabungen zerstört“, erklärte Zipperling.