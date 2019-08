Einbrecher verbreiten Angst und Schrecken. Trotz mutmachender Zahlen ist das offenbar auch in Achim weiter der Fall. (Lukas Barth/dapd)

Müssen sich die Achimer vor Einbrüchen fürchten? Und können sie nachts ohne Angst durch die Straßen gehen? Über diese Fragen wurde am Donnerstagabend im Hotel Gieschen lebhaft diskutiert. Auf einen gemeinsamen Nenner kamen die Anwesenden allerdings nicht. Bei der zweistündigen Veranstaltung vom CDU-Kreisverband Verden und CDU-Stadtverband Achim, in der das Thema „Innere Sicherheit“ im Blickpunkt stand, gingen die Meinungen auseinander. Als Vorlage für die Diskussion diente der klare Standpunkt von Ingo Jans, Polizeichef der Stadt Achim, der selbst anwesend war: „Die Stadt Achim ist sicher.“ Das bestätige der Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen. Eine Aussage, an der sich einige der knapp 30 Anwesenden rieben.

„Das haut uns Betroffene vor den Kopf“, klagte ein Mann, bei dem nach eigenen Angaben mehrfach eingebrochen wurde. Er redete sich dabei in Rage, wählte gegenüber Jans einen harten Ton sowie persönliche Spitzen. In diesem Moment versuchte Imke Burhop, die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Die Pressesprecherin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz machte sich erst für einen respektvolleren Umgang stark, äußerte im selben Zuge aber auch Verständnis. „Ich verstehe, dass Sie aufgebracht sind und, dass Ihnen die Statistik in Ihrer Situation nicht hilft. Sie dürfen die Grundbotschaft aber nicht falsch verstehen. Im Großen und Ganzen ist Achim sicher, es gibt aber auch Dinge, die wir nicht verhindern können.“

Kritik und Zustimmung

Mit ihrer Ausführung sorgte sie an diesem Tisch aber nicht wirklich für Entspannung. Ein Bürger reagierte sogar so emotional auf die Argumente der Polizei, dass er vorzeitig kopfschüttelnd die Veranstaltung verließ. Bei allen kritischen Tönen erhielten Jans und Burhop auch Zustimmung. Beispielsweise erzählte eine ältere Frau: „Ich wohne seit 1969 in Achim und fühle mich sicher. Und ich gehe auch gerne nachts durch die Straßen in Achim.“ Ein anderer Bürger lobte die Schnelligkeit der Polizei. „Wenn ich die Polizei rufe, dann ist sie sofort da."

Sebastian Lechner unterdessen nahm die Rolle des Mutmachers im Hotel Gieschen ein. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Niedersachsen hielt fest: „Wir leben im sichersten Niedersachsen seit 40 Jahren.“ Gleichzeitig machte er aber auch deutlich, sich auf dem Status quo nicht ausruhen zu wollen. Das im Mai dieses Jahres beschlossene neue Niedersächsische Polizei- und Ordnungsbehördengesetz soll die Sicherheit weiter erhöhen. Als wichtig erachtet es der Landtag deshalb, das Personal der Polizei aufzustocken – geplant sind bis zu 3000 zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten, die ersten 950 Stellen für Kommissaranwärter seien schon geschaffen worden.

Außerdem erweitern rechtliche Änderungen die Möglichkeiten. Demnach könne nun auch eine elektronische Fußfessel für Gefährder als Maßnahme in Betracht gezogen werden. Zudem wurde die Rechtsgrundlage für den Einsatz von Bodycams, Videoüberwachung im öffentlichen Raum, Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchungen gelegt.

Positive Entwicklung

Unabhängig von diesem neuen Gesetz stimmt für Lechner die Entwicklung der Straftaten im Phänomenbereich Einbruchskriminalität. „Der Hochpunkt von 2016 wurde um ein Drittel reduziert“, sagte er. Eine Trendwende, die sich ebenfalls in der Stadt Achim beobachten lässt. Die Anzahl der bekannt gewordenen Fälle ist gesunken. „Wir setzen auf Nachhaltigkeit und Ermittlungsarbeit. Der Erfolg bestätigt uns darin, auf das richtige Pferd gesetzt zu haben. Es wirkt, was wir unternehmen“, erklärte Achims Polizeichef Jans. Steigerungspotenzial bestehe allerdings noch bei der Aufklärung der Straftaten. Inwieweit sich das erreichen lässt, muss abgewartet werden. So priorisiert die Polizei, momentan stehen in Achim unter anderem Straftaten gegen ältere Menschen ganz oben auf der Agenda.

Geleitet wurde der Abend von Julius Heine, Chef des CDU-Stadtverbands Achim, und Adrian Mohr, Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Verden. „Danke an alle. Sie haben ihre Stimme erhoben und das mitgeteilt, was sie bewegt“, bilanzierte Heine zufrieden.

Zur Sache

Anzahl der Einbrüche ist gesunken



Rein statistisch sind in der Stadt Achim die Einbruchszahlen zurückgegangen. Das geht aus den übermittelten Zahlen der Polizei hervor. Demnach sind im Jahr 2018 insgesamt 81 Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet bekannt geworden, erheblich weniger als in den Vorjahren 2016 (186) und 2017 (107).

Gegenüber dem Jahr 2016 hat sich auch die Aufklärungsquote verbessert. Waren es da noch 18,28 Prozent der Fälle, die gelöst wurden, lag der Prozentsatz im Jahr 2018 bei 38,27. Eine noch bessere Aufklärungsquote erreichte die Polizei im Jahr 2017, als 52,34 Prozent der Fälle gelöst wurden.

Relativ stabil geblieben ist dagegen die Anzahl der aufgeklärten Fälle. Im vergangenen Jahr konnte die Polizei der Stadt Achim insgesamt 31 der 81 bekannt gewordenen Fälle lösen. Bei einer deutlich größeren Anzahl wurden im Jahr 2016 drei Fälle mehr aufgeklärt. Am rosigsten sah die Statistik in der jüngeren Vergangenheit im Jahr 2017 aus. Da konnten die Polizeibeamten 56 von 107 bekannt gewordenen Einbruchsfällen aufklären.