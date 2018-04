Rasant ging es zu, beim Seifenkistenrennen in Cluvenhagen. Manch ein Teilnehmer brauchte aber Starthilfen. (Björn Hake)

Normalerweise setzt sich die Feuerwehr ja eher gegen Rauchentwicklung ein – am Sonntag jedoch ließen die Jugendfeuerwehren des Fleckens Langwedel die Reifen qualmen. Beim ersten großen Seifenkistenrennen heizten die Nachwuchs-Brandbekämpfer den Maiberg in Cluvenhagen hinunter. Doch was nur nach einem sommerlichen Kinderspaß klingt, brachte so einige Herausforderungen mit sich. "Vor zwei Wochen haben wir angefangen die Strecke auszumessen und die ersten Testfahrten zu machen", erklärte Jonas Lindhorst von der Feuerwehr. Bereits im Vorfeld habe man wochenlange Vorbereitungen getroffen für dieses Event.

Ein direktes Duell zweier Wagen auf der Strecke sollte es allerdings nicht geben. Mit gutem Grund: "Wir haben nach dem Testlauf beschlossen, dass immer nur einer fährt anstatt zwei parallel", verriet Lindhorst. Denn die Veranstaltung hatte gleich mit einem Unfall begonnen. "Wir haben zwei Kisten unterschiedlicher Bauart fahren lassen, und bei der einen ist die Lenkung etwas schwieriger, da sind die zwei Wagen aneinander geraten." Es habe aber keine schwerwiegenden Folgen gegeben.

Nach den entsprechenden Vorkehrungen konnte es dann aber endlich losgehen. Die erste Seifenkiste wurde auf die Rampe geschoben. In ihr saß Tetje Lindhorst von der Jugendfeuerwehr Holtebüttel. In seinem dunklen Gefährt legte er gut vor. Zunächst ging es die Wilkensstraße runter, dann ein große Kurve nach rechts in Auf der Wurth, wo nach 350 Metern Strecke schließlich die Ziellinie überquert wurde. "34 Sekunden, das ist ganz gut", meinte der Fahrer selbst, nachdem er das Rennen eröffnet hatte.

Bewertet wurden die Leistungen der Rennfahrer in zwei Kategorien. "Wir haben eine offene und eine geschlossene Klasse, das ist aufgeteilt nach Bauart", erklärte Lindhorst. Natürlich gebe es eine Gewichtsbegrenzung und jeder Teilnehmer habe die Gelegenheit, immer wieder zu fahren. Zählen würde am Ende die jeweils beste Zeit. "Dann gibt es eine Medaille für die jeweiligen Dritt- und Zweitplatzierten und einen Pokal für den Sieger beider Klassen", sagte Lindhorst. Zudem gab es noch einen Kreativ-Pokal. Den bekam derjenige, der die beste Show in der Boxengasse ablieferte.

Die vielen Zuschauer in Cluvenhagen ließen den abgesperrten Straßenabschnitt wie eine richtige Rennstrecke aussehen. "Die Idee wurde gut angenommen", sagte Lindhorst zufrieden. Bei der guten Rückmeldungen könne man sich vorstellen, in den kommenden Jahren zu expandieren und auch Privatpersonen die Teilnahme als Rennteam zu ermöglichen. "Wir machen das ja auch zum ersten Mal, für uns war das quasi ein Testlauf."

Das konnten die Zuschauer vielleicht auch in der ein oder anderen Situation merken. Ein Junge fuhr beispielsweise geradewegs in die Streckenbegrenzug der großen Kurve, weil die Lenkung in seiner Seifenkiste aussetzte. Die Sanitäter waren stets zur Stelle. Größere Verletzungen blieben aber aus. Ragnar Bosse von der Jugendfeuerwehr Langwedel zeigte keine Furcht und fuhr geschwind um die Kurve und ins Ziel. "Ein ganz bisschen Angst war nach dem Unfall da, aber ich bin gut durchgekommen", meinte er nach dem Lauf. Am Ende stand bei ihm eine Zeit von 31,18 Sekunden.

Schließlich stand dann nach etwas mehr als den geplanten vier Stunden die Sieger fest. In der offenen Klasse holte sich Gianluca Thobaben von der Jugendfeuerwehr Daverden den Pokal und war mit 29,06 Sekunden fast eine ganze Sekunden schneller als die Verfolger. In der geschlossenen Klasse siegte Merlin Stampe für das Cluvenhagener Team mit 29,91 Sekunden. Auch den Kreativ-Pokal sicherte sich die Heimmannschaft.