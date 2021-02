Die Querungshilfe allein macht die Uphuser Heerstraße an dieser Stelle für Fußgänger und Radfahrer nicht sicher genug. (Björn Hake)

Nachdem der Uphuser Dennis Lorenz mit seiner Online-Petition für eine Fußgängerampel an der Uphuser Heerstraße/Einmündung Am Weserberg zwischen Nettomarkt und Ärztehaus eine große Unterstützung erfahren hat und auch die politischen Gremien über das Thema gesprochen hatten (wir berichteten), liegt nunmehr ein Antrag der Gruppe SPD/Mindermann auf Errichtung einer Ampel vor. Er soll in der nächsten öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bauunterhaltung am Dienstag, 9. Februar, ab 17 Uhr im Rathaus beraten werden.

Die Stadtverwaltung hat zur Vorbereitung der Beratungen die Ergebnisse der jüngsten Fußgänger- und Autozählung an der Stelle veröffentlicht. Vorweg: Neben der dort bereits vorhandenen Mittelinsel ist die Errichtung einer Ampel möglich. Die Verwaltung hält dazu fest: „Auch vor dem Hintergrund, dass die Querungszahlen im Januar als eher niedrig zu bewerten sind und im Frühjahr/Sommer deutlich höher liegen müssten“. Aus fachlicher Sicht sei also mit den Zahlen, die bereits im Januar 2020 erhoben worden sind, „die Errichtung einer Ampelanlage zu begründen und müsste vom Straßenbaulastträger errichtet werden“.

Da es sich bei der Uphuser Heerstraße um die Landesstraße 158 handelt, ist die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit Sitz in Verden zuständig. Aber: „Diese hat sich hierzu leider noch nicht abschließend geäußert.“ Die Achimer Verwaltung geht daher erstmal davon aus, „dass das Land die Installation vornimmt und auch die Kosten trägt“.

Liebetruth kennt Behördenantwort

Aber: Wie die Kreisverdener SPD-Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth nun von Rick Graue, dem neuen Leiter des Geschäftsbereichs Verden der Landesbehörde in einem Vier-Augen-Gespräch erfahren haben will und der Presse mitgeteilt hat, zeige sich dieser für die Errichtung einer Ampel offen, „wenn die Stadt Achim selbst sowohl den Rückbau der Verkehrsinsel als auch die Ampel finanziere“. Das hatte die Achimer Verwaltung wohl schon befürchtet, denn von ihr heißt es: „Sollte die Kostenfrage negativ beantwortet werden, müsste die Stadt Achim sich zur Übernahme der Kosten freiwillig bereit erklären“.

Genau das hat nun die Gruppe SPD/Mindermann für den neuen Doppelhaushalt beantragt. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich die Kosten für die Ampel sowie die dazugehörigen Bauarbeiten grob geschätzt auf rund 30 000 Euro belaufen, jährlich seien rund 500 Euro für laufende Kosten aufzubringen. Noch dazu müssten die Fraktionen sie in der Prioritätenliste vorziehen und im Gegenzug die geplante Aufpflasterung Am Bakenberg verschieben.

In der Zählung vor gut einem Jahr, die von der Landesbehörde durchgeführt wurde, hat diese die querenden Fußgänger und Radfahrer in den Zeiten von 7 bis 9 Uhr und von 14 bis 16 Uhr erfasst. In der nachmittäglichen Spitzenstunde von 15 bis 16 Uhr hätten 83 Fußgänger und Fahrradfahrer an dieser Stelle die Uphuser Heerstraße gequert – die Kfz-Belastung lag in dieser Stunde bei knapp 1000 Fahrzeugen. Zwischen 7.30 und 8.30 Uhr wurden beispielsweise 48 Fußgänger und Radfahrer gezählt sowie rund 650 Autos.

Bereits jetzt gibt es laut Verwaltung an der Uphuser Heerstraße diverse Dunkelampeln in relativ kurzem Abstand, deren Schaltung nicht aufeinander abgestimmt ist. Komme eine weitere Ampel hinzu, müsse mit einer negativen Beeinflussung des Gesamtverkehrsflusses auf der L 158 gerechnet werden. Daher entstehe durch vermehrtes Bremsen und Anfahren der Autos zusätzlicher Lärm.