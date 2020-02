Der größte Leerstand in der Achimer City: das Nientkewitzhaus. (FOCKE STRANGMANN)

Das überraschende, wenn auch vorläufige, Nein der Kreissparkasse Verden zu ihren mit der Stadt Achim vertraglich vereinbarten Neubauplänen und dem damit verbundenen Nicht-Auszug aus der Fußgängerzone wirkte wie ein Schlag in die Magengrube des Einzelhandels. „Die Lage ist dramatisch“, sagt Rudi Knapp, Ehrenvorsitzender der Unternehmergemeinschaft Achim und Kümmerer für die Innenstadt. Er spricht von einem „Jammerbild“, das die City derzeit biete und auch die Achimer CDU lässt kein gutes Haar an der Innenstadt. „Sie entwickelt sich zur Geisterstadt, lediglich der Wochenmarkt schafft zweimal in der Woche Abhilfe“, hat die CDU festgestellt und fordert, „den Negativtrend“ zu stoppen.

Der ACHIMER KURIER hat am Montag mal nachgezählt – und zwar in der Fußgängerzone von der Obernstraße aus bis zum Gieschenkreisel, hat die Marktpassage samt Heilbronnstraße miteinbezogen, den Schmiedeberg und die Herbergstraße bei der Zählung aber außen vor gelassen. Gezählt wurden die Läden, gastronomischen Angebote und Bankfilialen. Demnach gibt es derzeit 47 Geschäfte in der Fußgängerzone, von denen aktuell neun leerstehen. In dreien dieser Geschäfte wird gearbeitet: Sowohl im ehemaligen Vodafoneshop als auch im ehemaligen „Rumsfeld 2“ direkt daneben wird renoviert. Denn die beiden Ladenflächen sollen zu einer verschmelzen und dem Vernehmen nach soll dort ein Hörgerätegeschäft eröffnen. Und auch gegenüber, im früheren Bollywood, war am Montagmorgen ein Maler aktiv.

Obendrein gibt es derzeit, wie berichtet, zwei Läden, die den Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe eingeläutet haben: Zuschnitt verlässt das Ladenlokal an der Heilbronnstraße, Mode Ewert wird nach 40 Jahren wohl auch ohne direkte Nachfolge aufhören – wie das „Zu vermieten“-Schild verrät, das im Schaufenster hängt. Unklar ist die Situation beim „Döner King 2“, an dessen Schaufenster noch der Aufkleber „Neueröffnung“ prangt, obwohl der Laden zumindest bis mittags schon seit Beginn dieses Monats nicht mehr geöffnet hatte.

Die Verantwortlichen dafür, dass die Innenstadt „verwaist“ sei, hat die CDU ausgemacht: Es sei die Blockadepolitik der SPD, der Grünen und des Bürgermeisters Rainer Ditzfeld. „Immer wieder haben wir Vorschläge und Anträge zur Belebung der Innenstadt in den Rat und die entsprechenden Gremien eingebracht“, schreiben die Christdemokraten. Der Bürgermeister kümmere sich lieber um Achim-West als um die Innenstadt, seine Versprechungen wie der Sparkassen-Umzug oder die Marktpassagenerweiterung habe er nicht gehalten und „ganz offensichtlich gibt es daneben kein realistisches Programm, um den gegenwärtigen traurigen Zustand zu begegnen“.

Rainer Ditzfeld indes sieht die Situation nicht ganz so trostlos. Wie er ausführte, tue sich unter anderem bei Rumsfeld 2/Vodafone etwas, ebenso gegenüber in der ehemaligen Till-Simon-Musikschule. „Die Fläche kommt in Kürze auf den Markt“, weiß Ditzfeld und auch an der Herbergstraße könnten sich Neueröffnungen anbahnen, deutet er an. Grundsätzlich habe die Stadt das Problem, „dass die Zeitschienen mitunter sehr lang sind und wir nicht frei über die Flächen und Immobilien verfügen können“.

Rudi Knapp hofft, dass nach allen Rückschlägen möglichst schnell „ein Silberstreif am Horizont“ erscheinen möge. Ganz gleich, ob in Form eines (Teil-)Auszugs der Sparkasse in ein adäquates Bestandsgebäude oder in Form der Entwicklung des sogenannten Herbergstraßenquartiers rund um das Nientkewitz-Haus. Dort will Investor Bremermann einiges bewegen, dem inzwischen nicht nur das Grundstück mit dem Nientkewitz-Haus gehört, sondern auch die NKD-Fläche. Bürgermeister Ditzfeld erklärte dazu, dass Bremermann weiter seinen Plan verfolge und, dass auch die Gespräche mit der Kreissparkasse darüber noch laufen, wie ein Plan B aussehen könnte. „Das Buch ist noch nicht zugeklappt“, betonte er.

Laut Rudi Knapp braucht der Einzelhandel schnell ein positives Zeichen. „Denn viele haben auch auf unsere Empfehlung hin durchgehalten in dem Glauben, dass sich durch den Sparkassen-Neubau etwas bewegt“, weiß Knapp von den Innenstadtkaufleuten. Deren Stimmung sei ob des Stillstands dementsprechend schlecht und Knapp wiederholt seine alte Forderung, dass ein großer Magnet her müsse, wolle man die Innenstadt retten.

Die CDU Achim lädt alle interessierten Bürger unter dem Motto „Die CDU hört zu“ für Mittwoch, 26. Februar, um 19.30 Uhr in die Alte Feuerwache ein, wo die Bürger ihre Vorstellungen über die zukünftige Innenstadt mitteilen können. „Tragen Sie uns Ihre Ideen vor“, bittet die CDU, denn die Achimer seien es, die letztlich die City meiden oder bevölkern und dort ihr Geld ausgeben – oder auch nicht.