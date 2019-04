Die Schilder im Schaufenster des Nientkewitzhauses versprechen eine Eröffnung der Stadtbäckerei Garde im Frühjahr 2019. Passiert ist bisher allerdings noch nichts. (Björn Hake)

Menschen, die mitten auf dem Bibliotheksplatz gemütlich in der Sonne sitzen, das frühlingshafte Wetter genießen, ihren Kaffee trinken oder eine Kleinigkeit essen: So oder so ähnlich hatte es sich Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld vermutlich vorgestellt, als er damals vor gut einem halben Jahr seine Idee präsentierte, aus dem Bibliotheksplatz einen reinen Gastronomieplatz werden zu lassen. Von einer Überdachung über dem Platz und Sitzplätzen von allen Gastronomien rundherum war damals die Rede gewesen.

Zu sehen ist davon bisher allerdings reichlich wenig. Und das, obwohl das Wetter insbesondere am vergangenen Wochenende durchaus zu einem Kaffee im Freien eingeladen hätte. Aber von einem Gastronomieplatz ist das Zentrum der Innenstadt derzeit noch weit entfernt. Das gastronomische Angebot hat sich in den vergangenen sechs Monaten sogar noch verkleinert. Lediglich der Sunny-Imbiss und das Atrium sind dort mittlerweile noch zu finden. An der Alten Feuerwache prangen, seit die Betreiber zu Beginn des vergangenen Monats den Betrieb eingestellt haben, Schilder mit der Aufschrift „Vorübergehend geschlossen“. Das angrenzende alte Nientkewitzhaus steht leer und verlassen da wie eh und je.

Und das wird sich aller Voraussicht nach in den nächsten Wochen vermutlich noch nicht ändern. Auch wenn die Plakate in den Schaufenstern des Hauses nach wie vor eine Eröffnung der Stadtbäckerei Garde im Frühjahr dieses Jahres versprechen. Die Achimer Stadtbäckerei will, wie berichtet, im Nientkewitzhaus eine Bäckerei mit Café eröffnen und dafür ihre anderen beiden Filialen in der Innenstadt aufgeben. Schon einmal musste die Eröffnung verschoben werden, weil es Probleme mit dem Brandschutz in dem Gebäude gab. Ursprünglich sollte nämlich bereits im Herbst vergangenen Jahres Eröffnung gefeiert werden.

Bauantrag liegt beim Landkreis

Doch, diese Probleme sind offenbar noch immer nicht behoben. „Der Bauantrag liegt im Moment noch beim Landkreis Verden“, erklärt Bürgermeister Rainer Ditzfeld auf Nachfrage. „Derzeit gibt es offenbar nach wie vor Probleme mit dem Brandschutz und mit den Rettungswegen vor Ort.“ Der Geschäftsführer der Stadtbäckerei Garde selbst war für eine Stellungnahme und Informationen über den derzeit geplanten Eröffnungstermin nicht zu erreichen.

Rainer Ditzfeld will trotz dieser Schwierigkeiten aber ohnehin weiter optimistisch bleiben. „Wir hoffen natürlich, dass das Café so schnell wie möglich eröffnet werden kann.“ Gleiches gilt wohl auch für die angrenzende Alte Feuerwache. Doch auch dort stehen die Zeichen derzeit nicht sehr gut. „In den vergangenen Wochen wurden schon verschiedene Gespräche geführt, aber einen neuen Pächter gibt es bis jetzt leider noch nicht“, sagt der Bürgermeister.

Baumplatz als Ausweichort

Seinen Traum von einem Gastronomieplatz im Herzen der Stadt will er trotzdem noch nicht aufgeben. Im April sollen daher Gespräche mit den Gastronomen und Veranstaltern stattfinden. Darin geht es dann darum, ob für Feste und Veranstaltungen zukünftig möglicherweise eher der Baumplatz genutzt werden soll. Aktuell ist der Haupt-Austragungsort für die Feierlichkeiten in der Stadt noch der Bibliotheksplatz – angefangen vom Maibaumfest über das Weinfest bis hin zum Weihnachtsmarkt. Auf dem Baumplatz habe man allerdings auch räumlich viel mehr Möglichkeiten, findet Ditzfeld.