Sie ist zum ersten Mal bei der Rotenburger Gitarrenwoche als Gastdozentin dabei: Antigoni Goni aus Griechenland. Dort möchte sie das Publikum beim Eröffnungskonzert am 28. Juli begeistern und somit auch ihren Ruf bestätigen. International gilt die Künstlerin als wahre Botschafterin der Gitarre und als gefragte Pädagogin. (Pepa Niebla)

Die 37. Rotenburger Gitarrenwoche bietet Liebhabern von klassischer Gitarrenmusik einige musikalische Leckerbissen. Dabei zeichnet sich die Veranstaltung durch eine große Vielfalt aus. Vom Sonnabend, 27. Juli, bis zum Sonntag, 4. August, treffen im Landkreis Rotenburg fast 30 begeisterte Gitarristen verschiedener Alters- und Leistungsstufen zusammen. Mit Antigoni Goni aus Griechenland, József Eötvös aus Ungarn sowie Lorenzo Micheli aus Italien werden auch international renommierte Künstler als Gäste in Konzerten zu hören sein. Unter der Leitung des Bremer Gitarrendozenten Hans Wilhelm Kaufmann und Dirk Lemmermann aus Offenbach widmen sich die gewonnenen Künstler eine Woche lang intensiv ihrem Instrument und der Musik.

Das Eröffnungskonzert findet am Sonntag, 28. Juli, ab 20 Uhr statt. Im Konzertsaal der Theodor-Heuss-Schule an der Gerberstraße 16 in Rotenburg wird es die griechische Meistergitarristin sein, die ihr Publikum auf der Konzertgitarre begeistern möchte – unter anderem mit Werken von Johann Sebastian Bach. Laut dem Veranstalter können sich die Menschen auf eine Musikerin freuen, die für künstlerische Sensibilität, exquisiten Klang und unübertroffene Farb- und Dynamikpalette steht. International gilt Goni, die bei John Mills und Julian Bream an der Royal Academy in London studierte, als wahre Botschafterin der Gitarre und als gefragte Pädagogin. Bei der Rotenburger Gitarrenwoche wird es ihre Premiere sein: Dort ist sie zum ersten Mal als Gastdozentin mit dabei.

Auftritt von Südkoreaner

Weiter geht es am Mittwoch, 31. Juli, mit dem Auftritt von Jeseok Bang aus Südkorea. Der vielversprechende Nachwuchsgitarrist präsentiert ab 15 Uhr in der St. Marienkirche in Ahausen seine Fähigkeiten. Dies ist ihm schon im Frühjahr 2019 gelungen, als er den „Sonderpreis der Rotenburger Gitarrenwoche“ beim Gitarrenwettbewerb in Heinsberg gewann. Damals beeindruckte er in allen Wettbewerbsrunden durch sein anspruchsvolles Programm, großartige Virtuosität und die nuancenreiche Interpretation.

Zwei Tage später steht dann die Noten- und Gitarrenausstellung im Landheim Ahausen am Verdener Weg 18 auf dem Programm. Verantwortlich hierfür ist das Haus der Musik Trekel. Hierbei werden renommierte Gitarrenbauer vertreten sein, die ihre handgefertigten Meisterinstrumente vorstellen und zum Probespielen mitbringen. Die Ausstellung am Freitag, 2. August, läuft von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Noch am selben Abend können Interessierte dann in der Ahauser Marienkirche die Darbietung eines weiteren renommierten Gitarrenvirtuosen erwarten. Es wird Micheli aus Italien sein, der am Freitag, 2. August, zu einem Solistenkonzert einlädt und beispielsweise Werke von Johann Sebastian Bach spielt. Wenngleich der Mailänder erstmals als Gastdozent an der Rotenburger Gitarrenwoche fungiert, besitzt er eine große Erfahrung als Konzertgitarrist. So bestritt der Dozent an der Musikhochschule in Lugano – bestätigt durch die seine ersten Preise bei internationalen Wettbewerben – mehr als 600 Konzerte, sowohl als Solist als auch gemeinsam mit Orchester in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, Afrika und Australien. Seine mehr als 20 eingespielten CDs beinhalten Musik aller Epochen.

Karten an der Abendkasse

Die Gitarrenwoche schließt mit einem Konzert im Saal der Theodor-Heuss-Schule. An der Gerberstraße 16 spielen am Sonnabend, 3. August, ab 20 Uhr das Gitarrenorchester und die Teilnehmer der Rotenburger Gitarrenwoche. Sie präsentieren die Resultate ihrer Arbeit während der diesjährigen Gitarrenwoche. Unter anderem wird die Uraufführung der „Rotenburg Suite“ des ungarischen Meistergitarristen und Komponisten József Eötvös zu hören sein.

Für alle Konzerte der Rotenburger Gitarrenwoche werden Karten an der Abendkasse zu erwerben sein. Weitere Informationen zu den Konzerten erteilt Hans Wilhelm Kaufmann unter der Telefonnummer 04 21 / 43 30 81 2. Wer mehr über die Sommerkonzerte erfahren möchte, wird im Internet unter www.rotenburger-gitarrenwoche.de fündig.