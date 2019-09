Die Band Pure Invention ist mit von der Partie, wenn es am 23. November in der Cato-Aula hoch her geht. (Björn Hake)

Musik verbindet. Nicht nur die Lebenden, sondern sie schafft oftmals Erinnerungen an geliebte Menschen. Auch an jene, „die nicht mehr unter uns weilen“, wie es Stefanie Gebers die Vorsitzendes des Vereins Sterneneltern Achim beschreibt. Daher freuen sich ihre Mitstreiter und sie umso mehr, dass unter dem Motto „Musik als Brücke zu den Sternenkindern“ am Sonnabend, 23. November, ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins stattfinden kann. Die Firma So Light Veranstaltungstechnik, für die Stefanie Gebers arbeitet, stellt das Konzert auf die Beine und hat eine Menge Künstler dazu einladen können. Sie stehen dann ab 19 Uhr auf der Bühne der Aula des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums.

So-Light-Geschäftsführer Ulrik Borcherdt verspricht für diesen Abend einen „Kessel Buntes, der für jeden Musikgeschmack und jedes Alter“ etwas biete. Von Pop über Rock wird es auch Ausflüge in die Musical- und Swing Richtung geben. Evergreens und eigene Stücke sowie Coverversionen werden das rund dreistündige Programm füllen.

Den Auftakt machen Matthias Marquardt und Christina Heeschen. Die Hamburger Sängerin betitelt Musicals, aktuelle Charts, aber auch den Schlager als ihre große Leidenschaft. Seit Jahren überzeuge sie „mit Charme, Herz und Stimme“ das Publikum weit über die Grenzen Norddeutschlands hinaus. Ihr Duett-Partner Matthias Marquardt ist seit Jahren von Frank Sinatra und Dean Martin angetan und im Swing zu Hause. Auch er mag die aktuellen Songs sowie die deutsche „Gute-Laune-Musik“ und wird als Moderator durch den Abend führen.

Die Newcomerin Morlin ist eine waschechte Achimerin. „Mit ihrer weichen und unverwechselbaren Stimme covert sie nicht nur Popsongs, sondern bezaubert das Publikum mit ihrem Charme“, verrät Stefanie Gebers. Auch Jette Reihe sei ein bekanntes Gesicht aus dem Landkreis Verden. Sie durfte bereits auf der großen Bühne bei „The Voice Kids“ ihr Talent unter Beweis stellen.

Charismatische Band

Zu diesen Solo-Künstlern gesellen sich auch zwei Bands. Koala ist eine fünfköpfige Truppe, die echte Musik macht. Die Band bezeichnet und versteht sich selbst als Band aus Achim, obwohl nur Marcel Heym (Gitarre) und Marc Bischoff (E-Gitarre) in Achim leben, während Patrick Heym (Gesang) und Michael Tsogias (Bass) in Bremen wohnen und Ferdinand Schwartz (Keyboard) sogar in Nürnberg. Sie vereinen die 80er Jahre mit 2000er Britpop und den guten 2010er Indie Vibes – mit Gitarrensoli und E-Piano, die so „out“ seien, dass sie schon wieder „in“ seien. Ein weiteres Highlight stellt die charismatische Zwei-Mann-Acoustic-Cover-Band Pure Invention dar. Tim Conrad und Marcus Keller lassen bekannte Songs in puristischer Weise im neuen Glanz erstrahlen. Mit dem Einsatz von akustischen Gitarren, Cajon, Bassdrum sowie dem zweistimmigen Gesang hat das Duo schon einige Male in Achim überzeugt.

Stefanie Gebers glaubt an einen unvergesslichen Abend: „Die Mischung aus Bands und Solokünstlern sowie verschiedener Genres ist einfach fantastisch.“ Die erste Vorsitzende freut sich sehr darüber, dass alle Künstler ohne Gage auftreten und der Erlös des Konzertes aufs Konto des gemeinnützigen Vereins fließt. Denn: Vor einigen Wochen wurde das erste, eigene Vereinsdomizil bezogen und die laufenden Kosten müssen gedeckt werden. Und 2020 wird erstmalig in Deutschland ein Sternenkinderkongress unter Leitung des Vereins veranstaltet. Und da die Sterneneltern Achim Gastgeber des Kongresses in der Stadthalle Verden sind, müssen sie dafür unter anderem auch die Miete bezahlen.

Der Verein begleitet Familien, deren Kind vor, während oder kurz nach der Geburt verstirbt. Hilfe gibt es beispielsweise in Form der Selbsthilfegruppe. Auch die Aufklärungsarbeit ist ein großer Bestandteil des ehrenamtlichen Engagements. Die Teammitglieder schulen medizinisches Personal und bestücken Informationsstände auf Messen.



Karten für das Benefizkonzert am 23. November gibt es laut Verein bei nordwest-ticket.de und in allen Nordwest-Ticket-Vorverkaufsstellen für 24 Euro. Sollte es im November noch Restkarten geben, wird die Abendkasse geöffnet sein, an der die Karten 29 Euro kosten.