Rolf Böning im Herzstück des Modehauses: der Brautkleidabteilung. (Björn Hake)

Der inhaltsschwere Satz von der Hochzeit als „schönstem Tag im Leben einer Frau“ ist auch in heutigen Zeiten mit hoher Scheidungsrate und einem Trend zur Lebenspartnerschaft ohne Trauschein immer noch präsent. Und kaum etwas spielt für das Gelingen dieses Tages eine so gewichtige Rolle wie das richtige Brautkleid. Auf der Suche nach diesem landen die angehenden Bräute aus der gesamten Region nicht selten in Langwedel, denn dort bietet das Modehaus Böning eine der größten Auswahlen an Braut- und Abendmoden in Norddeutschland an – und das nun bereits seit mehreren Jahrzehnten.

Mehr als 3000 unterschiedliche Stücke von über 20 Lieferanten aus dem Bereich Braut- und Abendgarderobe warten auf die Kunden, wie Geschäftsführer Rolf Böning nicht ohne Stolz verkündet. Eben diese „große Auswahl“ sei es auch, die das Geschäft von anderen Anbietern abhebe. Doch diese Auswahl und auch die Spezifizierung hat es in dem Geschäftshaus im Herzen von Langwedel nicht immer schon gegeben. 1953 hatte der Vater von Rolf Böning dort einen Gemischtwarenladen eröffnet, in dem es Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen gab. „Stoffe gehörten zwar schon zum Sortiment, Konfektion aber nicht“, erzählt Rolf Böning. Mit der Zeit wurden dann auch Kleidungsstücke angeboten, bevor die Abendkleider Anfang der 70er-Jahre in Mode kamen und immer stärker gefragt waren.

Erweiterung der Verkaufsfläche

„Ende der 70er-Jahre haben wir dann auch Brautkleider aufgenommen“, berichtet Böning. Gleichzeitig verschwanden nicht-textile Produkte aus dem Geschäft. Anfang der 80er-Jahre stieg Böning mit ein, bevor er das Modehaus, zu dem es inzwischen geworden war, 1989 von seinem Vater übernahm. Zwei Jahre später folgte eine große Erweiterung: Die Verkaufsfläche konnte durch den Erwerb des Nachbargrundstückes noch einmal um mehr als das Doppelte vergrößert werden. Seitdem bekommen Kunden in Langwedel auf mehr als 1000 Quadratmetern Kleidung für alle Anlässe angeboten – mit der Brautkleidabteilung als Herzstück im Obergeschoss.

Und über mangelnde Nachfrage kann sich Rolf Böning nicht beklagen. „Zuletzt haben wir gute Zuwächse gehabt“, erzählt er. Im Gegensatz zu anderen Modehäuser habe er dank der Spezialisierung nicht mit der großen Konkurrenz von Internet-Anbietern zu kämpfen. „Im Brautmodenbereich gibt es da praktisch nichts“, erklärt der 60-Jährige. Zu hoch sei etwa die Retourenquote, denn schließlich sollen Brautkleider perfekt passen. Dafür gehört zum Modehaus Böning auch eine Änderungsschneiderei, sodass dort nicht nur das ausgewählte Stück gekauft, sondern auch gleich die perfekte Passform realisiert werden kann. Etwa 20 Personen beschäftigt Böning, dazu zählt auch seine Frau Kirsten, die im Einkauf tätig ist. Wobei nicht das ganze Jahr über alle Mitarbeiter vor Ort sind, denn das Brautmodengeschäft ist saisonal.

Zwei Stunden für die Beratung

„Meist ein halbes Jahr vor der Hochzeit wird das Kleid gekauft“, weiß Böning zu berichten. Somit sind Januar, Februar und März seit jeher die terminreichsten Monate. Zwei Stunden werden in der Regel eingeplant, um die Frauen zu beraten und ein passendes Stück auszusuchen. Dass es auch außerhalb dieser Monate im Geschäft an der Großen Straße nicht langweilig wird, dafür sorgen zahlreiche weitere Anlässe wie Konfirmationen oder Abschlussbälle, für die festliche Garderobe gefragt ist.

Inzwischen beginnt die Brautkleidsuche laut Böning aber auch schon einmal im Oktober oder November, weil die Kollektionen für das kommende Jahr dann inzwischen schon in Langwedel eintreffen. „Modische Entwicklungen gibt es auch bei Brautkleidern immer“, erzählt der Geschäftsführer. Derzeit sei etwa alles mit Spitze sehr gefragt. Und obwohl alle Kleider in der Abteilung von Böning hell leuchten, klassisches Weiß suchen die Kundinnen eher vergeblich. „Da gibt es fast gar nichts mehr“, betont der 60-Jährige. Beliebt seien helle Farbtöne in Champagner oder Creme.

Auch nach fast 30 Jahren als Geschäftsführer mache Böning die Arbeit immer noch viel Spaß. Kein Wunder, schließlich verkaufe er ein Produkt für freudige Augenblicke, die durch das perfekte Brautkleid eventuell noch freudiger werden. Dass das klappe, zeigen die zahlreichen Dankeschön-Schreiben. „Es ist einfach schön, viele Leute glücklich machen zu können“, sagt er zufrieden.