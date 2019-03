Andreas Bergmann und Deborah Kortjohann leiten den Escape-Room in Etelsen. Sie brauchen allerdings noch Verstärkung. (Braunschädel)

35 Minuten! Ein Wert, bei dem Diakon Andreas Bergmann regelrecht ins Schwärmen gerät. Exakt so lange hat nämlich ein Team gebraucht, den Martin Luther Escape-Room in Etelsen zu bewältigen. „Und das, ohne von uns einen Tipp zu bekommen“, erzählt Bergmann. Zwar war sogar ein Team noch eine Minute schneller. „Allerdings nur, weil sie beim Lösen der Rätsel drei Hinweise bekommen haben. Ich glaube daher, dass sich an der Tabellenführung nichts mehr ändern wird. Vermutlich ein Wert für die Ewigkeit.“

Das Projekt der Evangelischen Jugend in der Region „Rechts der Weser“ ist seit 2018 am Start und erfreut sich großer Beliebtheit. „Insgesamt haben in dem Zeitraum etwa 70 Gruppen teilgenommen“, verrät Bergmann, der den Escape-Room gemeinsam mit Deborah Kortjohann leitet. Das Raum-Konzept haben die Jugendlichen selbst entwickelt. Hinzu kamen noch der Bau und nach der Fertigstellung die Moderation der Gruppen, die sich in den Escape-Room trauen. Dem Raum im oberen Stockwerk der Etelser Kirchengemeinde sieht man die Liebe zum Detail an. „Da steckt viel Herzblut drin“, verrät Bergmann.

Im Kern geht es in dem Raum darum, dem Reformator Martin Luther dabei zu helfen, auf der Wartburg unentdeckt zu bleiben, damit er die Bibel übersetzen kann (wir berichteten). Dafür muss das Team, das maximal aus sechs Personen bestehen darf, zahlreiche knifflige Aufgaben lösen. Für manch einen Teilnehmer sogar zu knifflig. „Von den 70 Gruppen haben es 43 geschafft. Es ist also anspruchsvoll“, weiß Bergmann. Insgesamt 60 Minuten haben die Rätselfreunde Zeit für die Aufgaben. „Im Schnitt schaffen es die Teilnehmer in 54 Minuten. Die einen brauchen mehr, die anderen weniger Tipps.“

Hilfe aus dem Raum nebenan

Für die Hilfestellungen sind die Spielleiter zuständig, die in einem Raum nebenan sitzen und das Geschehen per Kamera beobachten und einschreiten können. „Das liegt aber ganz im Ermessen der Spielleiter. Die einen geben schneller Tipps, die anderen lassen die Teilnehmer auch zappeln“, verrät Bergmann, der aber auch weiß, dass man die Teams nicht zu lange warten lassen darf. „Manche werden dann sehr kreativ. Eine Gruppe fing irgendwann an, die Glühbirnen rauszudrehen, weil sie dort Hinweise vermuteten. Da mussten wir dann schnell einschreiten.“

Die Gruppen, die an dem Spiel teilnehmen, seien ganz unterschiedlich zusammengesetzt. „Einige haben mit Kirche gar nichts am Hut, andere wiederum schon. Das ist ganz unterschiedlich“, sagt Bergmann und Deborah Kortjohann ergänzt. „Es braucht auf jeden Fall niemand Berührungsängste haben. Man muss kein Luther-Experte sein, um mitzumachen. Es ist kein Vorwissen notwendig.“ Mitmachen kann außerdem jeder ab 14 Jahren. „Oft sind es Familien. Dann ist es natürlich auch in Ordnung, wenn dann noch ein jüngerer Teilnehmer dabei ist“, erklärt Bergmann.

Workshop für Interessierte

Damit das Projekt aber auch weiterhin so gut funktioniert, braucht es weitere Spielleiter. „Viele, die das Projekt mit aufgebaut haben, machen jetzt ihr Abitur oder studieren bereits. Deswegen brauchen wir neue Leute“, sagt der Diakon. Voraussetzung: Man muss älter als 14 Jahre alt und verlässlich sein sowie Spaß an der Kommunikation haben.

Ganz ins kalte Wasser geworfen werden Interessierte aber nicht. Im Vorfeld soll es einen Workshop geben, in dem der Raum, die Technik, die Abläufe und die Geheimnisse genau erläutert werden. Das erste Treffen ist am Donnerstag, 21. März, um 18 Uhr im Gemeindehaus Etelsen (Am Denkmal 6). Danach soll es noch zwei weitere Treffen geben, die beim ersten Termin abgestimmt werden.

Wer gerne Spielleiter im Escape-Room Etelsen werden möchte, der kann sich unter www.region-west.kreisjugenddienst.de für den Workshop anmelden. Weitere Infos gibt es unter https://lutherescape.de.