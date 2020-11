Die Corona-Pandemie hat auch im schulischen Ablauf einiges durcheinander gebracht. Der Ganztagsbetrieb soll in Uesen daher nun doch erst zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 starten. (Björn Hake)

Noch Ende September hatte die zuständige Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker in der Sitzung des Schulausschusses angekündigt, dass die Grundschule Uesen zum 1. Februar kommenden Jahres mit dem Ganztagsbetrieb starten will. Ein Kompromiss, auf den sich alle Beteiligten geeinigt hatten, nachdem die entsprechende Genehmigung der Landesschulbehörde sich extrem verspätet hatte und erst im August bei Schule und Verwaltung eingetrudelt war. Ursprünglich war der Start nämlich eigentlich zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 geplant.

Doch auch der Kompromiss-Termin kann nun offenbar nicht gehalten werden. Grund ist, wie so häufig in diesem Jahr, die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Herausforderungen und Ungewissheiten, vor denen die Schulen stehen. Daher wird nun eine erneute Verschiebung, dieses Mal auf den Beginn des Schuljahres 2021/2022, angestrebt. Ein früherer Start wird von den Verantwortlichen unter den durch die Corona-Pandemie geprägten Rahmenbedingungen als nicht realisierbar eingeschätzt.

„Der Ganztag an den offenen Ganztagsschulmodellen ist überall eingeschränkt“, heißt es im Sachstandsbericht des Schulleiters Nils Reinecke. In Oyten seien die Zeiten gekürzt, in Baden gebe es aktuell eine Ganztagsbetreuung von nur einem Tag pro Kohorte und zusätzlich von Montag bis Freitag noch eine von der Stadt finanzierte schulische Betreuung für die Klasse 1 und 2 – beschränkt auf 26 Kinder. „Schwierigkeiten, dieses Modell an der Grundschule Uesen zu übernehmen, ergeben sich durch den Bestandsschutz von Teilnehmern des pädagogischen Mittagstisches“, erklärt Reinecke. „Dieser ist den Eltern zugesichert worden. Im pädagogischen Mittagstisch (bisher ein städtisches Angebot) dürfen die Kohorten durchmischt werden. Dies ist, sobald es sich mit dem Start des Ganztags um ein schulisches Angebot handelt, nicht mehr erlaubt.“

Pflichtunterricht hat Priorität

Des Weiteren stelle das Kultusministerium klar, dass die Erteilung des Pflichtunterrichtes höchste Priorität habe. Erst wenn „die Pflichtstundentafeln abgesichert sind, sollten Lehrkräfte für AGs und die Ganztagsangebote eingeplant werden“. Dies habe zur Folge, dass sobald Lehrkräfte ausfallen, auch kurzfristig Ganztagsangebote ersatzlos ausfallen müssten. „Derzeit sind im Übrigen keine Angebote wie Chor oder Blockflöte möglich, aber auch die Sport-AGs sind nicht erlaubt“, zählt Reinecke auf. All das lässt den Schulleiter zu dem Schluss kommen, dass ein jetziger Übergang in den offenen Ganztag eher Nachteile bringen würde.

Problematisch werde es vor allem, wenn die Schule – wie aktuell bereits der Fall – ins sogenannte „Szenario B“ wechseln muss. Dann dürfen an offenen Ganztagsschulen nämlich gar keine Nachmittagsangebote mehr stattfinden. „Eltern, die jetzt einen Platz haben, wäre also wahrscheinlich eher geholfen, wenn es so bliebe, wie es derzeit läuft“, vermutet Reinecke.

In der kommenden Sitzung des Schulausschusses am 30. November soll über die Situation an der Grundschule Uesen diskutiert werden. Dann wird es auch um die Zukunft des Hortes und des pädagogischen Mittagstisches gehen. Die Verwaltung will den Hort bis zum Beginn der Ganztagsschule, mindestens aber bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022 fortführen. Auch die Fortsetzung des pädagogischen Mittagstisches ist bis zum Ganztagsschul-Beginn vorgesehen.