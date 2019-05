Die Achimer Stadtbäckerei hat Insolvenz angemeldet. Sie betreibt in der Region rund 45 Filialen unter dem Namen „Garde“. (Frank Thomas Koch)

Die in Achim beheimatete Bäckerei Garde, die dort in ihrem Handwerksbetrieb Backwaren produziert, und in der Region insgesamt rund 45 Filialen betreibt, hat Insolvenz angemeldet. Das bestätigte Geschäftsführer Karsten Jarick am Mittwochmittag auf Nachfrage und kündigte eine Pressemitteilung für den Nachmittag an. „Die Geschäfte laufen erstmal weiter, alles Weitere wird das Verfahren ergeben“, sagte Jarick. Und er erklärte, dass aufgrund der Insolvenzanmeldung die Zukunft des neuen Cafés, das in der Achim Innenstadt ursprünglich bereits in diesem Frühjahr eröffnet werden sollte, nun offen sei.

Insolvenz im Jahr 2013 überstanden

Bereits im Jahr 2013 war die Bäckerei in eine finanzielle Schieflage geraten und musste Insolvenz anmelden. Sie gehörte damals zur Siebrecht-Gruppe mit Sitz im nordrhein-westfälischen Brakel, die ein Filialnetz mit 300 Standorten in West-, Ost- und Norddeutschland unterhielt. Eine anhaltende Ertragskrise im Brakeler Stammbetrieb hatte das gesamte Unternehmen in die Misere gestürzt. „Die gut aufgestellten Standorte in Achim und Erfurt wurden mitgerissen“, erzählte Jarick damals. Glück für die diese beiden Betriebe sei gewesen, dass sie während der Insolvenz-Phase vom Hauptsitz in Brakel getrennt wurden. „Jetzt geht es dem Unternehmen besser als je zuvor“, hatte Jarick danach erklärt und die Chance auf einen Neuanfang gesehen.

Mit dem modernen Produktionsstandort in Achim-Uesen ist die Garde-Bäckerei mit ihren Filialen im Kreis Verden, in Bremen und in Cuxhaven vertreten. Im Jahr 2015 hatte sie 450 Angestellte. Die Stadtbäckerei in Achim wurde laut Firmenhistorie 1886 von Bäckermeister August Harries gegründet.