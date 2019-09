Die Gartenhaus brannte nieder, die Feuerwehrleute schützen die angrenzenden Wohnhäuser. (Christian Butt)

Eine tiefschwarze Qualmwolke wies den Feuerwehrleuten den Weg: Am Sonnabendnachmittag ist am Borsteler Weg in Achim ein Gartenhaus niedergebrannt. Laut Polizei stand zunächst nur ein Komposthaufen aus unbekannter Ursache in Flammen.

Riegelstellung aufgebaut

Durch den starken Wind griff das Feuer dann über, sodass Einsatzkräfte der Feuerwehren Achim und Embsen das Holzgartenhaus löschen mussten, damit die Flammen nicht auch die benachbarten Wohnhäuser in Brand stecken. Dazu bauten sie eine sogenannte Riegelstellung auf und setzen die Drehleiter ein, um vom Korb aus zusätzlich große Mengen Wasser aufs brennende Gartenhaus abgeben zu können. Verletzt wurde niemand.