Die Gartenhütte in Morsum wurde vom Feuer zerstört. (Christian Butt)

Thedinghausen-Morsum. Ein etwa 20 Quadratmeter großes Gartenhaus an der Verdener Straße in Morsum ist am Sonntagabend durch einen Brand völlig zerstört worden. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. Die Feuerwehr löschte den Brand, der gegen 22 Uhr entdeckt worden war, ab. „Da sich in unmittelbarer Nähe ein reetgedecktes Wohnhaus befand, haben wir dieses sofort mit einer Riegelstellung geschützt. Erst als weitere Feuerwehrleute vor Ort waren, haben wir das eigentliche Feuer bekämpft“, erläutert Gemeindebrandmeister Martin Köster. Insgesamt waren vier komplette Ortsfeuerwehren an der Brandbekämpfung beteiligt. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt, die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeitgleich zu dem Feuer in Morsum rückten weitere Feuerwehrleute aus der Samtgemeinde Thedinghausen wegen eines umgestürzten Baumes aus. Dieser blockierte bei Emtinghausen die Fahrbahn einer vielbefahrenen Straße. Das Hindernis konnte zügig beseitigt werden.