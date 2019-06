Eine Leckage in der Gasleitung eines Einfamilienhauses an der Grenzstraße in Achim-Bierden hat am Mittwochmorgen zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Auch Mitarbeiter der Stadtwerke kamen zum Einsatz, als gegen 8 Uhr bei Pflasterarbeiten der Abzweig einer Gasleitung beschädigt wurde.

Aufwendige Reparatur

Durch Abschiebern der Hauptleitung konnte laut Polizei das Ausströmen des Gases rasch unterbunden werden. Für die Reparatur der Leckage sind aufwendigere Arbeiten erforderlich. Verletzt wurde niemand.