Der verkaufte Gasthof Niedersachsen wird komplett abgerissen. Die ortsbildprägenden Fachwerkhauptgiebel sollen aber wieder aufgebaut werden. Entehen sollen hier zwei Häuser mit Wohn- und Geschäftseinheiten. (Björn Hake)

Dass der traditionsreiche Gasthof Niedersachsen in Thedinghausen schließen wird, ist unlängst bekannt (wir berichteten). Demnach sollen bis Ende August die Türen des ortsbildprägenden Gebäudes endgültig geschlossen werden. Das Haus ist bereits verkauft worden. Erworben wurde es von der Firma E+S Bau aus Morsum. Wie Gemeindedirektor Harald Hesse jetzt mitgeteilt hat, habe man sich entsprechend dem jüngsten Ratsbeschluss mit dem Erwerber des Gasthofes Niedersachsen nun auch über die Gestaltung des neuen Baukörpers einigen können. Demnach wird die Firma E+S Bau im Zuge des Projekts die vorhandenen Gebäude insgesamt abreißen lassen und das Grundstück neu bebauen. Als Baubeginn wird das Frühjahr 2021 anvisiert. Entstehen sollen an dem Standort an der Braunschweiger Straße zwei Häuser mit Wohn- und Geschäftseinheiten.

„Der Gemeinde Thedinghausen wird hierbei schriftlich zugesichert, den derzeit vorhandenen Fachwerkhauptgiebel des Gasthauses Niedersachsen zur Braunschweiger Straße hin im Zuge der neuen Bebauung wieder so zu errichten, dass er der bisherigen Gestaltung entspricht. Dieses Verfahren soll zur Erhaltung des Ortsbildes in Thedinghausen durchgeführt werden. Der Gemeinde Thedinghausen entstehen dabei keine Kosten“, teilt Hesse mit.

Weitere Vorschläge aus dem Rat

Der Gemeinderat Thedinghausen hatte, wie berichtet, bereits deutlich gemacht, dass die Giebelfront des Gasthofes zur Braunschweiger Straße hin erhalten bleiben soll. „Diese Absicht sollte bei der kommenden neuen Bebauung des Grundstückes unbedingt berücksichtigt werden“, hatte Hesse gesagt und zugleich Gespräche mit dem neuen Eigentümer angekündigt.

Die Firma E+S Bau prüft im Zuge der weiteren Planung, ob es wirtschaftlich und praktisch durchführbar ist, weitere Vorschläge aus dem Rat umzusetzen. „Dazu gehört die Frage, ob die an den Giebel anschließenden Außenwände rechts und links in einer Tiefe von etwa fünf Metern künftig als Fachwerkkonstruktion ausgeführt werden können, obwohl diese bislang kein Fachwerk aufweisen“, teilt Hesse mit.

Erdgeschossnutzung wird geprüft

Geprüft wird weiter, ob im Erdgeschoss eines der beiden neuen Gebäude die Unterbringung einer Tagespflegeeinrichtung für ältere Menschen möglich und sinnvoll ist. „Die Trägerschaft könnte von der Sozialstation der Samtgemeinde übernommen werden, wenn dies auch wirtschaftlich vertretbar ist. Ein entsprechender Prüfauftrag an die Verwaltung ist vor kurzem im Samtgemeindeausschuss einmütig beschlossen worden“, hat Hesse jetzt erklärt.

Mit dem Ende des Gasthofes Niedersachsen verliert die Gemeinde Thedinghausen aber auch die ganze Samtgemeinde ein Stück Gastronomie-Kultur. Hinzu kommt, dass die Gaststätte Scholvin-Ortmann in der Gemeinde Riede seinen Betrieb bis Ende des Jahres ruhen lässt (wir berichteten). Wie es dort weiter geht, ist noch völlig offen.