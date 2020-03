Zu Zeiten der Corona-Krise bleiben die gedeckten Tische in vielen Lokalen unbesetzt. Aber nicht überall: Im italienischen Eiscafé Capri in Achim würden die Inhaber Anna und Davide Caso zurzeit sogar noch mehr Gäste empfangen, erzählen sie. Vor allem Schüler seien nun aufgrund der Schulschließungen im Eiscafé anzutreffen.

Sogar mehr Gäste im Eiscafé

Die Gäste seien aufgrund der Verbreitung des Coronavirus allerdings auch deutlich zurückhaltender geworden. „Wir bedienen fast ausschließlich Stammkunden und da fällt es auf, wenn die Leute uns nicht mehr umarmen“, erzählt die Gastwirtin Anna Caso. Aus Sorge um ihre Gäste hat sie, wie sie sagt, nun außerdem stets ein Auge darauf, welche älteren Kunden lange nicht mehr da gewesen seien.

Das Eiscafé sei mit mehreren Desinfektionsspendern ausgestattet worden. Außerdem würden Anna Caso und ihre Kollegen die Räume noch penibler reinigen und desinfizieren. „Wir möchten schließlich, dass sich unsere Kunden wohl und sicher bei uns fühlen“, betont die Inhaberin. Ihre Devise für den Umgang mit dem Coronavirus lautet: „Wir sollten in solchen Zeiten zusammenhalten, jeder muss sich schützen und auch zugunsten aller verzichten können.“

Rückgang spürbar in Restaurants

Vor deutlich größere Probleme sehen sich andere Gastwirte gestellt. Wer vor nicht allzu langer Zeit noch Mühe gehabt habe, einen Tisch in Verden zu bekommen, treffe im Rodizio und in der Bodega mittlerweile auf einen halbleeren Saal. „Den Rückgang an Kunden bemerkt man leider extrem“, bedauert Hüseyin Tavan, Inhaber der Verdener Restaurants. Vor allem Mittagstische, die sonst von Berufstätigen besetzt seien, würden mit jedem Tag leerer werden. „Allerdings dürfen wir trotz der schlechten Aussichten nicht aufgeben und müssen weiterhin unser Bestes tun“, betont er.

Daher hätten seine Mitarbeiter an einer Schulung zum Thema Sicherheitsmaßnahmen teilgenommen. Das Personal sei dabei über erweiterte Hygienevorschriften und das richtige Verhalten bei Grippesymptomen informiert worden. Darüber hinaus befänden sich im Eingangsbereich sowie in den Toiletten mittlerweile Desinfektionsmittelspender. „Wir arbeiten nun noch sorgfältiger als vorher und desinfizieren Oberflächen wie Tische und Türklinken mehrmals täglich“, fährt er fort. Trotz der Bemühungen des Personals ist es laut Betriebsleiter Turan Tavan aber nur eine Frage der Zeit, bis auch in Niedersachsen die Lokale schließen. Es mache ohnehin keinen Sinn, weiterzumachen, wenn sich die Leute nicht in die Restaurants trauen würden.

Vorzeitige Schließung diskutiert

Die Verdener Restaurants La Piazza und Portofino empfangen laut Inhaber Safed Somo derweil nur noch halb so viele Gäste wie vor der Coronakrise. Die Umsätze seien daher innerhalb kürzester Zeit drastisch eingebrochen. Kleine und mittelständische Unternehmen würden zurzeit stark leiden und seien auf mehr Unterstützung angewiesen. „Ich warte noch ein paar Tage ab und entscheide dann, ob ich eines meiner Lokale vorerst schließe“, kündigt der Gastwirt an. Andere Lokale im Umkreis hätten bereits geschlossen oder ihre Öffnungszeiten gekürzt. Oberste Priorität solle nun die Gesundheit der Bevölkerung haben. „Würde man Restaurants jetzt schließen, könnte man die Ausbreitung des Virus eindämmen und die Betriebe in einigen Wochen wiedereröffnen“, schlägt Safed Somo vor.