Zu einem Schwelbrand ist es am Dienstagmorgen in einem Seniorenwohnheim an der Leipziger Straße in Achim gekommen – Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mussten das Gebäude evakuieren. Im fünften Obergeschoss des Gebäudes war der Schwelbrand ausgebrochen, der nach bisherigen Erkenntnissen in einer Benutzerküche entstanden sein dürfte. Die Ursache dafür ist allerdings noch unklar. Zu ihrer eigenen Sicherheit wurden 64, zum Teil pflegebedürftige, Bewohner vorübergehend in dem angrenzenden Gebäude der Arbeiterwohlfahrt untergebracht und versorgt. Über etwaige Verletzungen der Senioren ist der Polizei bislang nichts bekannt. Auch zur Schadenshöhe können die Beamten zurzeit noch keine Angaben machen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften vor Ort. Der Brand war gegen 8.30 Uhr ausgebrochen.