Die Weiterentwicklung des Gebietes am Oyter See soll vorangetrieben werden. (Björn Hake)

Ein bisschen was hat sich im Gebiet Oyter See in der jüngeren Vergangenheit schon getan. Frischer Sand für den Strandbereich, neue Bänke oder die regelmäßige Pflege der Wege sind einige der Verbesserungen, die der von der Politik ins Leben gerufene Arbeitskreis Naherholung schon ermöglicht hat. Doch dabei soll es nicht bleiben. Wie kann das Gebiet für die Naherholung und Freizeitgestaltung noch attraktiver gestaltet werden? Beziehungsweise: Ist dies überhaupt erwünscht? Antworten auf diese Fragen zur weiteren Entwicklung des Oyter Sees soll eine Bürgerbeteiligung liefern, für die sich die Politik in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt & Gemeindeentwicklung am Mittwochabend einstimmig ausgesprochen hat.

Dafür holt sich die Gemeinde mit dem Bremer Unternehmen Proloco externe Hilfe. Deren Mitarbeiterin Franziska Lehmann erläuterte in der Sitzung das Konzept zur Bürgerbeteiligung. „Das Gebiet Oyter See bietet große Potenziale für Freizeit und Erholung“, leitete sie mit ihrer eigenen Meinung in die Thematik ein. Der Plan von Proloco sieht vor, im Spätsommer eine etwa drei- bis vierstündige „Zukunftswerkstatt“ vor Ort zu veranstalten, an der alle Interessierten teilnehmen und ihre Meinung mit einbringen können.

Handlungsspielräume klar definieren

Wichtig sei es dabei, die Handlungsspielräume von Anfang an klar zu definieren, um eine realistische Erwartungshaltung zu schaffen, führte Lehmann aus. Zu beachten sei für dieses Gebiet zudem unter anderem die Vereinbarkeit von Natur- und Landschaftsschutz und der Freizeitgestaltung. Stärken und Schwächen des Gebietes sollen erarbeitet werden und der Frage nachgegangen werden, für wen überhaupt ein Angebot geschaffen werden soll. Für die Anwohner? Für alle Oytener? Oder auch für Menschen von außerhalb?

Mehr zum Thema Oyter See Zehn Meter Sandstrand mehr Der politische Arbeitskreis „Naherholung“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Oyter See und ... mehr »

Nach der Zukunftswerkstatt werde Proloco in einem Bericht unter anderem die Handlungsbedarfe und -optionen aufzeigen, mögliche Nutzungskonflikte identifizieren und vorgebrachte Ideen gewichten. „Eine Beteiligung ist aber keine Entscheidung“, betonte Lehmann. Was letztlich umgesetzt wird, darüber befindet die Politik – doch die Bürgerbeteiligung bietet natürlich ein Meinungsbild, das dafür als Grundlage herangezogen werden kann. Auf jeden Fall empfiehlt Lehmann, etwa ein halbes Jahr nach der Zukunftswerkstatt eine Veranstaltung anzubieten, bei der den Bürgern präsentiert wird, was aus ihren Ideen geworden ist.

Positive Resonanz aus der Politik

Das Konzept der Bürgerbeteiligung stieß bei den Politikern fast durchweg auf positive Resonanz. „Ich finde das richtig toll“, sagte Ralf Großklaus (SPD). Und Norbert Neisen (CDU), der das Gebiet als „Kleinod der Naherholung in Oyten“ bezeichnete, betonte ebenfalls die Wichtigkeit, diese Beteiligung umzusetzen. Lediglich Heinz-Otto Großjohann (SPD) zeigte sich weniger begeistert, grundsätzlich am Oyter See zusätzliche Freizeitangebote zu schaffen, die dann eventuell vor allem Menschen von außerhalb anlocken. Für die Durchführung der Bürgerbeteiligung stimmte er am Ende aber auch.

Bürgerbeteilung zum Thema Oyter See. War das nicht was? Ja, im Januar 2013 hatte es nach kontroverser Debatte eine Befragung gegeben, ob die Voraussetzungen zum Bau einer Wasserskianlage auf dem See geschaffen werden sollen. Damals hat sich eine knappe Mehrheit gegen dieses Vorhaben ausgesprochen. Wirklich zufrieden war danach aber kaum jemand, vor allem weil das Thema „Weiterentwicklung des Oyter Sees“ für einige Zeit völlig von der politischen Bildfläche verschwand. Das soll sich nun aber spätestens mit der Zukunftswerkstatt ändern.