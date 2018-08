Der Friedhof Völkersen ist einer drei kommunalen Begräbnisstätten in Langwedel. (Michael Braunschädel)

Langwedel. Für die Unterhaltung der drei kommunalen Friedhöfe muss der Flecken Langwedel immer mehr Geld aus dem Gemeindehaushalt zur Verfügung stellen. 2017 lag der Kostendeckungsgrad lediglich noch bei 37,77 Prozent, noch einmal eine Verschlechterung von rund sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Um den Gebührenhaushalt auszugleichen, musste der Flecken etwas mehr als 70 000 Euro aus eigener Tasche bezahlen. Kämmerer Uwe Fahrenholz sieht daher dringenden Handlungsbedarf, einen höheren Deckungsgrad zu erreichen, wie er in einer politischen Sitzung betonte. Da trifft es sich gut, dass in Langwedel die gesamte Friedhofssatzung ohnehin angepasst werden soll.

Es geht laut Bauamtsleiter Bernhard Goldmann dabei darum, die "Struktur des Friedhofes zu verändern". Als Beispiel nennt er etwa, dass Doppelgrabstellen gar nicht mehr gefragt sind, während Urnenbegräbnisse weiterhin zunehmen. Gleichzeitig ändern sich laut Bürgermeister Andreas Brandt auch die Bestattungsrichtlinien immer wieder und die Rechtssicherheit müsse weiter gegeben werden, weswegen die Satzung einmal wieder angepackt gehöre. Um einen neuen Entwurf zu erarbeiten, hat sich ein Arbeitskreis gebildet, dem die zuständigen Ortsbürgermeister, Friedhofsgärtner, Steinmetze und Bestatter angehören. Es sei laut Goldmann wichtig gewesen, alle an einen Tisch zu holen, "um zu hören, wie die Nachfrage ist". Ein erstes Treffen hat bereits stattgefunden, ein zweites ist in Planung. Danach sollen die Ergebnisse zur Beratung in die Politik gehen.

Und es ist davon auszugehen, dass besonders das Thema Gebührensatzung zu Diskussionen führen wird. Das hatte sich bereits bei der Vorstellung der letzten Kostenrechnung im Fachausschuss gezeigt. Obwohl die Verwaltung die Notwendigkeit betonte, einen höheren Kostendeckungsgrad zu erzielen, hatte sich etwa Lars Lorenzen (CDU) direkt gegen Gebührenerhöhungen ausgesprochen. Den Bürgern sollten keine zusätzlichen Kosten auferlegt werden. Fahrenholz gab indes zu Bedenken, dass der Fehlbetrag letztlich ohnehin vom Bürger bezahlt werde, nämlich aus den Steuereinnahmen.

Und ohne eine Anpassung der Gebühren könnte der Deckungsgrad für dieses und die kommenden Jahre weiter sinken. Denn es stehen zahlreiche Sanierungsarbeiten auf den Friedhöfen in Völkersen, Holtebüttel und Etelsen an, auf denen Ende 2017 noch 2799 Grabstellen angelegt waren (46 weniger als zwölf Monate zuvor). In diesem Jahr ist für Völkersen der zweite Teil der Wegesanierung vorgesehen. Wie Goldmann berichtet, soll damit Ende des Monats begonnen werden.

Beim Friedhof in Holtebüttel soll die Sanitäranlage umgebaut werden, da diese bisher nicht frostsicher ist. Das heißt: Im Winter fließt ab gewissen Temperaturen kein Wasser und die Anlage kann nicht genutzt werden. Das soll sich nun ändern, wofür die komplette Versorgung ins Innere geholt werden muss. "Da warten wir aktuell auf ein Angebot des Trinkwasserverbandes", lässt Goldmann wissen. Und auch in Etelsen steht noch eine Sanierungsarbeit an. Das große Fenster der Kapelle soll erneuert werden.

"Wir sind jetzt peu a peu dabei, die notwendigen Maßnahmen abzuarbeiten", erklärt Goldmann, dass es durch den Zeitraum Anfang des Jahres ohne Bauamtsleiter zu gewissen Verzögerungen bei der Planung solcher Vorhaben gekommen sei. So ist laut Bürgermeister Brandt auch in den nächsten Jahren mit kostenintensiven Sanierungsarbeiten zu rechnen. Inwiefern Teile dieser Kosten auch über die Gebühren der Nutzer finanziert werden, das wird die Diskussion über die überarbeitete Friedhofssatzung zeigen.

Weitere Informationen

Neben den drei kommunalen Friedhöfen gibt es im Flecken Langwedel auch noch Begräbnisstätten in Daverden und Steinberg. In Daverden wird sie von der St.-Sigismund-Kirchengemeinde gehegt und gepflegt. In Steinberg ist der Friedhof von den Bewohnern selbst angelegt worden, die auf eigene Kosten ein Grundstück dafür erworben haben. Die Friedhofsverwaltung wird von der Gemeinde Posthausen übernommen.