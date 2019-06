Schränke voller Ottersberger Geschichte: Friedrich Bartels (von links), Jochen Mahnke, Heike Dörl, Matthias Flau-Kolm und Wilfried Voortmann werfen einen Blick in einen der Ordner, dessen Inhalt Karl-Heinz Dörl einst zusammengetragen hatte. (Björn Hake)

Karl-Heinz Dörl hat in Ottersberg mit seiner heimatgeschichtlichen Arbeit maßgeblich dazu beigetragen, dass die Historie des Ortes nicht in Vergessenheit gerät. In 70 bis 80 Ordner sammelte er – fein säuberlich nach Straßenzügen sortiert – zahlreiche geschichtliche Informationen, etwa Baupläne, Kauf- und Heiratsverträge oder Urkunden aller Art. Und Dörl trug dies alles nicht nur zusammen, er transkribierte die alten Schriften auch ins heutige Hochdeutsch. Ende 2017 verstarb Dörl, nun wurde sein Werk an den Ottersberger Kulturverein im Rektorhaus übergeben und bildet das Kernstück des am Mittwoch feierlich eingeweihten Ottersberger Archivs, welches von der Geschichtswerkstatt des Vereins betrieben wird und im Obergeschoss des Rektorhauses seinen Platz gefunden hat.

„Wir sind mächtig stolz darauf“, betonte Friedrich Bartels, Leiter der Geschichtswerkstatt, bei der Veranstaltung und lobte die Arbeit, die Dörl geleistet hat. „Er hat sich unschätzbare Verdienste beim Erstellen der Chronik erworben.“ Diese war vor einigen Jahren erschienen. Bartels und seine Mitstreiter seien sehr dankbar darüber, dass Heike Dörl, die Ehefrau von Karl-Heinz Dörl, das heimatgeschichtliche Erbe ihres Mannes an den Verein übergeben hat. Zudem wollte Bartels betont haben, dass sich Heike Dörl keinen Cent des Kaufpreises in die eigene Tasche gesteckt habe. Der Betrag von 1000 Euro wurde zwei ansässigen Fördervereinen zur Verfügung gestellt.

Wie umfangreich die zusammengetragenen Informationen von Dörl sind, zeigte Bartels anhand eines dicken Ordners, im dem die Historie von lediglich vier Ottersberger Hofstellen Platz gefunden hat. Neben alten Aufnahmen und einer Auflistung der Besitzer bis ins 17. Jahrhundert zurück, ist es vor allem die Auswertung der Dokumente, die viel Platz in Anspruch nimmt. Dabei lassen sich in Hofüberschreibungsurkunden, Eheverträgen und Co. auch stets einige aus heutiger Sicht durchaus kurios anmutende Passagen finden. Etwa die, dass in einem Fall eine Frau in die Ehe die beste Kuh des Bruders mitbringen musste und erst „nach vollzogener Kopulation“ die gleichen Rechte in der Partnerschaft wie ihr Ehemann genoss.

Zu dem nun eröffneten Ottersberger Archiv gehören neben dem Nachlass von Dörl auch noch weitere zeithistorische Dokumente. „Wir haben schon vorher einige Sachen gesammelt“, erzählte Bartels. Einige Stücke sind sogar so wertvoll, dass sie in dem Tresor des Archivraumes liegen. Dazu zählt etwa ein Kriegstagebuch eines Ottersbergers, das er von 1914 bis 1916 an der Front führte, bis er in Frankreich fiel. Natürlich werden laut Bartels auch gerne weiterhin historische Dokumente mit regionalem Bezug entgegengenommen. Das große Bilderarchiv von Günther Wiggers bleibt derweil weiterhin in seinen heimischen vier Wänden, steht der Geschichtswerkstatt für deren Arbeit aber natürlich stets zur Verfügung.

Diese möchte das Archiv nun natürlich auch für alle Interessierten zugänglich machen. Ab dem 5. August wird die Räumlichkeit im Rektorhaus an jedem ersten und dritten Montag im Monat jeweils von 18 bis 19 Uhr geöffnet haben. Mitglieder der Geschichtswerkstatt werden dann auch vor Ort sein und Fragen beantworten sowie bei Bedarf dabei helfen, die gesuchten Informationen zu finden.