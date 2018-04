Kerstin Meyer, hier beim Spaziergang mit ihrem Hund Nova im Verdener Stadtwald, hält sich an die Leinenpflicht für die Vierbeiner. (Björn Hake)

Die Brut- und Setzzeit hat begonnen. Bis zum 15. Juli sind Hunde somit auch in der Stadt Achim in der freien Landschaft an der Leine zu führen. Ein Umstand, den Achimer Hundebesitzer insofern gerne ändern würden, indem sie eine öffentliche Freilauffläche für ihre Vierbeiner fordern. Das ist, wie berichtet, auf der Online-Bürgerbeteiligungsplattform "achim dialog" der Fall, aber auch Hundebesitzer aus Uphusen haben sich für eine solche Fläche stark gemacht. Sie soll eingezäunt sein und den Hunden ganzjährig ein freies Spielen ermöglichen. Nun sollen sich auch die Ratsleute mit dem Thema auseinandersetzen, ein Antrag dazu liegt nach einem Impuls von Uphuser Hundebesitzern inzwischen von SPD-Politikerin Petra Geisler für die Sitzung am 17. April vor.

Noch gibt es – anders als etwa im Verdener Bürgerpark – eine solche Freilauffläche in Achim nicht und entgegen des gewünschten Prüfauftrags von Petra Geisler wird sie auch nicht auf dem alten Uphuser Sportplatz eingerichtet. Wie berichtet, verhindern Altlasten im Boden laut Stadtverwaltung eine offizielle Nutzung. Somit müssen Hundebesitzer ihre Tiere auch in nächster Zeit in der freien Landschaft zum Schutz des Wildes und seiner Kinderstube anleinen. Aber was zählt zu dieser freien Landschaft? Das Land Niedersachsen klärt auf: "Die freie Landschaft besteht aus den Flächen des Waldes und der übrigen freien Landschaft, auch wenn die Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen. Bestandteile dieser Flächen sind auch die zugehörigen Wege und Gewässer."

Kein Leinenzwang in Parkanlagen

Nicht zur freien Landschaft gehören dagegen Straßen und Wege, soweit sie für den öffentlichen Verkehr bestimmt sind. Also Kreis-, Gemeinde-, Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen sowie offizielle Parkplätze, Rad- und Gehwege. Ebenso Gebäude, Hofflächen und Gärten sowie Parkanlagen, die laut Waldgesetz "im räumlichen Zusammenhang zu baulichen Anlagen stehen, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind". Das trifft demnach auch auf den Achimer Rathauspark zu. Aber: Da viele frei lebende Tiere auch Parks und Grünanlagen, in denen keine allgemeine Leinenpflicht besteht, zur Aufzucht ihres Nachwuchses nutzen, sollen Hundehalter ihre Hunde auch in innerstädtischen Bereichen nicht frei laufen lassen und besonders aufmerksam sein. Das aber ist als Bitte zu verstehen, denn: "Nach Landesgesetz besteht demnach in diesen Anlagen kein Leinenzwang", heißt es vom Land.

Eine Anlage gänzlich ohne Leinenzwang wollte auch der Uphuser Jochen Gullasch nach eigenen Angaben in Achim realisieren. Vor drei Jahren habe er einen Vorstoß unternommen und die Stadtverwaltung kontaktiert, um ihr eine Freilauffläche schmackhaft zu machen. "Ich hätte die Kosten getragen, die Stadt hätte nur den Zaun bezahlen müssen", erzählt er. Zwei potenzielle Flächen hatte er sich für das Projekt ausgesucht, die Verwaltung mit Bürgermeister Rainer Ditzfeld sei darüber erfreut gewesen. "Dann aber hieß es, dass es auf einer Fläche wegen der Sonnenblumen und Hummeln nicht geht, auf der anderen nicht wegen der Hasen und Vögel", sagt er. Die Stadt habe ihm signalisiert, schon ein Areal zu finden, er möge das Vorhaben mal vorstellen.

Mit einer maßstabsgetreuen DIN-A3-Zeichnung, die er bis heute nicht zurückbekommen habe, offenbarte er seinen Plan. Er wollte zwei Toiletten anschaffen, einen Generator, zwei kleine Flutlichtmasten, überdachte Sitzbänke und einen gebrauchten Wohnwagen, in dem er gelebt hätte, um auf den Platz aufzupassen, wie er sagt. "Das war eine Herzensangelegenheit, meine Wohnung hätte ich vermietet", erzählt er. Schließlich sei er an den Bau-Fachbereich vermittelt worden und dann sei das Ganze aus für ihn unerklärlichen Gründen im Sande verlaufen. Auf seine telefonischen Nachfragen bekam er keine Reaktionen aus dem Rathaus, sagt er. 10 000 bis 12 000 Euro hätte er fürs Projekt aufbringen wollen. Bürgermeister Ditzfeld war am Donnerstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Vom Leinenzwang hält Hundebesitzer Gullasch aus Uphusen nicht viel. "Egal ob Hase, Fuchs oder Reh – jedes Muttertier geht vom Nest weg, um einen Angreifer wegzulocken und kein Hund dieser Welt schafft es dann, die Tiere zu fangen", sagt Gullasch. Für den Achimer Stadtwald gilt übrigens das ganze Jahr über ein Leinenzwang für Hunde – jedenfalls in der Zeit von 9 bis 16 Uhr. Eine Ausnahme bildet die spezielle Hundeauslaufzone zwischen der Verdener Straße und der Straße Am Oertel, auf der die Vierbeiner ganztags frei laufen dürfen – nur eben nicht während der Brut- und Setzzeit. Verstöße gegen die Anleinpflicht können als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. Auch ein Verwarn- oder Bußgeld kann erhoben werden. Wie das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium erklärt, kann die Geldbuße bis zu 5000 Euro betragen.



Die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr findet am Dienstag, 17. April, ab 17 Uhr im Achimer Rathaus statt. Zu Beginn und am Ende der Sitzung gibt es jeweils eine Bürgerfragestunde.