Insgesamt waren 70 Feuerwehrleute, Sanitäter und Polizisten im Einsatz. (Christian Butt)

Weil in einer Halle der Firma Transthermos in Oyten Gefahrengut austrat, wurde gegen kurz nach neun Uhr am Dienstagmorgen die Feuerwehr alarmiert, teilte ein Sprecher mit. Wie die Polizei berichtet, zerriss ein Gabelstaplerfahrer eine Oberleitung, die das Kälteschutzmittel Glykol beeinhaltete. Durch den Riss wurden rund 500 Liter der Flüssigkeit auf den Boden der 750 Quadratmeter großen Halle gespült.

Bei der Firma Transthermos in Oyten kam es am Dienstag zu einem Gefahrenguteinsatz. (Christian Butt)

Die Feuerwehr hat den Stoff mit Bindemittel verdeicht, damit keine Giftstoffe in die Umwelt gelangen. Der Staplerfahrer und einer Monteur sind nach Polizeiangaben mit der Substanz in Kontakt gekommen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Zu möglichen Verletzungen können die Beamten bei jetztigem Stand noch keine Angaben machen.

Der Betrieb stand nur kurze Zeit still. Nachdem der technische Defekt lokalisiert war, konnten die Angestellten jedoch weiterarbeiten. Da zunächst nicht klar war, wie hoch die Konzentration der Flüssigkeit war, zogen die Einsatzkräfte vorsorglich Schutzanzüge an. Glykol wird meist im Heizungskreislauf oder als als Frostschutzmittel verwendet.

+++Dieser Artikel wurde um 12.10 Uhr aktualisiert+++