Und wieder wird der Fußball am Wochenende vielerorts ruhen. (Björn Hake)

Es ist wieder soweit: Am Wochenende soll wieder Fußball in der Region gespielt werden. So der Plan, theoretisch. Doch wie schon so oft in dieser Saison sind bereits vor dem Wochenende diverse Spielabsagen ausgesprochen worden, manche liegen den Verantwortlichen noch auf der Zunge, haben diese aber noch nicht verlassen. Manche Teams hängen dementsprechend in der Warteschleife – zum Beispiel in der Bezirksliga Lüneburg 3. Dort sollte der MTV Riede den FC Verden 04 zum Spitzenspiel empfangen, der Tabellenzweite also den Liga-Primus. „Der Platz war gefroren und dann hat es geregnet. Wenn wir da draufgehen, dann ramponieren wir ihn wahrscheinlich“, merkte MTV-Trainer Stephan Hotzan an. Ob er denn überhaupt möchte, dass gespielt wird? Immerhin haben die Reiterstädter 2018 bereits drei Pflichtspiele absolviert, alle siegreich bestritten und zudem einen Kunstrasenplatz nutzen können. „Ja, eine Absage wäre natürlich gut, aber Verden wäre eh der Favorit, wie auch auf den Aufstieg. Zudem muss man die ganzen Nachholspiele beachten“, betonte Riedes Coach am Freitagvormittag im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wenig später musste er sich darüber keine Gedanken mehr machen. Denn an diesem Sonntag wird das Spitzenduell nicht stattfinden. Es wurde abgesagt. Ebenfalls geplant war eine Liga höher eine ähnliche Partie – wieder ein Derby, wieder ein Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn, jedoch kein Spitzenspiel, sondern ein Kellerduell. Der TSV Etelsen sollte den TSV Ottersberg im Schlosspark empfangen. Die Betonung liegt aber auf sollte, denn im Schlosspark ist kein Fußballspiel möglich. Das hatte Teammanager Nils Goerdel bereits am Donnerstag vermutet, am Freitag wurde es bestätigt.

Generell herrscht Skepsis bei den Coaches – auch bei Michael Rickers und Philipp Meinke. Der eine, Rickers, soll mit seinem SV Lilienthal-Falkenberg eigentlich gegen den TSV Bassen antreten. „Aus meiner Sicht werden wir am Sonntag nicht spielen können“, glaubt Rickers. Und auch Meinke kann sich kaum vorstellen, dass das Heimspiel seines ATSV Scharmbeckstotel gegen den von Ziad Leilo trainierten SV Vorwärts Hülsen am Sonntag angepfiffen wird: „Ich gehe dieses Wochenende noch stark von einer Absage aus.“ Am Freitagnachmittag waren aber beide Partien noch angesetzt. Das galt auch für das Heimspiel des FSV Langwedel-Völkersen gegen den FC Worpswede. Auch hier liegt die Betonung auf noch, denn die Vorzeichen sind keine guten.

Segen oder doch Fluch?

Anders schaut das beim TV Oyten aus. „Wenn nicht noch 30 Zentimeter Neuschnee fallen, dann findet das Spiel statt“, betonte Trainer Axel Sammrey am Freitag. Er sprach von der angesetzten Heimpartie seines TVO, der den FSV Nesedorf/Nartum (Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr) empfangen soll – und das auch wird, weil die Oytener bekanntlich über einen Kunstrasenplatz verfügen. Dieser sei ein Segen sagte Axel Sammrey noch vor Kurzem. Das sagte er in Bezug darauf, dass seine Mannen trainieren und spielen können – somit fit und ohne Nachholspiele sind. Doch nun – vor der Partie gegen den Zwölften – spricht er vom genauen Gegenteil. „Nicht, dass er noch zum Fluch wird.“ Damit meint Axel Sammrey, dass der Gastgeber auf Kunstrasen in dieser Saison noch keinen Sieg eingeheimst hat.

Zwar gehen die Oytener als Rangfünfter als Favorit in die Partie, doch bereits im Hinspiel wurden sie dieser Rolle nicht gerecht – 2:2. „Da haben wir uns sehr schwergetan“, erinnert sich der TVO-Coach. Als robust und körperbetont beschreibt er die Spielweise der Nartumer. „Doch das sind ja nicht unbedingt Dinge, die auf Kunstrasen gefragt sind. Daher dürfte er unser Vorteil sein.“ Nachteilig sind allerdings die verletzungsbedingten Ausfälle von Simon Seekamp, Daniel Aritim und Anton Strodthoff. Dennoch sagt Sammrey: „Ich hoffe, dass es klappt.“ Damit meint er die drei Punkte, und nicht wie viele seiner Kollegen, die in der Warteschleife hängen, die Möglichkeit, überhaupt spielen zu können.