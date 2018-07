Thedinghausen. Anwohner in der Nähe des Rathausparks in Thedinghausen haben sich in einem gemeinsamen Schreiben an das Ordnungsamt Thedinghausen gewandt und sich über die im Rathauspark lebenden Krähen beschwert. "Wir sind durch die dort beheimateten Krähen stark beeinträchtigt. Die Lärm- und Schutzbeeinträchtigung durch Kot ist unerträglich geworden", schreiben die Anwohner in dem Brief. Und weiter: "Schlafen bei offenem Fenster. Wäsche im Garten trocknen und auch Essen im Freien ist nicht mehr möglich. Kleinkinder sind durch die Krähen verängstigt und mögen nicht mehr im Freien spielen."

Die Thedinghauser Gemeindeverwaltung hat die Beschwerde der Anwohner an die Kreisverwaltung als zuständige Behörde weitergeleitet und jetzt eine Antwort erhalten. Das Schreiben der Unteren Naturschutzbehörde dürfte den Anwohnern allerdings nicht schmecken. So heißt es unter anderem, dass die Saatkrähe als besonders geschützte europäische Vogelart dem Schädigungsverbot unterliege. "Ihre wiederkehrend benutzten Nester sind als Fortpflanzungs- und Ruhestätten ganzjährig geschützt", schreibt die Kreisverwaltung. Nester ohne vorherige Erlaubnis zu entfernen sei eine Ordnungswidrigkeit. Kommen dabei Tiere oder Eier zu Schaden, liege eine Straftat vor.

Die Kreisverwaltung geht in der Antwort auch auf eine mögliche Vergrämung der Tiere ein. "Eine Ausnahme kann im Einzelfall zugelassen werden." Diese Ausnahme trifft aber auf den Standort in Thedinghausen wohl nicht zu. Der Landkreis bezieht sich hier auf eine Handlungsempfehlung des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz, die grundsätzlich keinen Handlungsbedarf für öffentliche Grünanlagen sieht. Auch eine Gesundheitsgefährdung der Menschen oder eine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit liege nicht vor. Eine Ortsbesichtigung mit Vertretern der Unteren Naturschutzbehörde sowie der Samtgemeinde Thedinghausen hat es bereits im Mai 2017 gegeben.

Der Landkreis gibt aber noch einen weiteren Grund an, von einer Vergrämung abzusehen. "Solch eine Aktion könnte zur Aufspaltung der Saatkrähenkolonie im Rathauspark führen. Eine Folge wäre, dass sich in nahegelegenen Bäumen ,Splitterkolonien' bilden und damit viele weitere Anwohner direkt Saatkrähennester in ihren Gärten bekämen. Zudem ließe sich die Kolonie im Rathauspark womöglich nur verkleinern aber nicht entfernen."

Wie die Untere Naturschutzbehörde erklärt, steigern Saatkrähen ihr Brutgeschäft am neuen Standort, um schnellstmöglich wieder eine stabile große Population herzustellen. "Insofern wurde zum Schutz der Anlieger vernünftigerweise darauf verzichtet, die Kolonie im Rathauspark zu stören."

Der Landkreis appelliert in dem Schreiben außerdem an die Toleranz der Rathauspark-Anwohner und weist abschließend darauf hin: „Diese Vogelart sucht mit Vorliebe auf Feldern nach Essbaren. In den Gärten und Parks sind sie seit einigen Jahren aufgrund der Veränderungen in der Landwirtschaft häufiger geworden. Auf der vielfältigen Speiseliste stehen Insekten, Würmer und Schnecken. Nebenbei verkleinern sie den Schädlingsbefall in Grünflächen.“