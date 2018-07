Zwerge und andere Fabelwesen wie Feen gehören zu den Lieblingsfiguren, die Marion Barning herstellt. Der Arbeitsprozess ist langwierig. (Fotos: Björn Hake)

Riede. Immer wieder sticht Marion Barning mit einer Nadel in ein kleines Stück Wolle. Sie wirkt dabei hoch konzentriert und manövriert den spitzen Gegenstand treffsicher und mit Engelsgeduld ins Ziel. Sie muss diesen Arbeitsschritt oft wiederholen. Stunde um Stunde, Tag für Tag – denn nur so kann aus dem unscheinbaren Klumpen Schafwolle eine ihrer märchenhaften Figuren entstehen. Was die 63-Jährige aus Riede da macht, nennt sich Filzen. Seit knapp drei Jahren hat sie sich diesem Hobby verschrieben und wird, wie sie selbst sagt, immer besser.

"Mit Tieren habe ich angefangen", sagt die Mutter von drei erwachsenen Kindern. "Mittlerweile sind es aber vor allem Zwerge und Feen, die ich herstelle. Die Gesichter zu modellieren, das macht mir besonders viel Spaß." Und dass ihre Werke aus Wolle durchaus beliebt sind, hat sie schon auf dem einen oder anderen Hobby- und Kunsthandwerkermarkt in der Region bewiesen. Unter anderem in der Bremer Glocke und in Syke hat sie schon ausgestellt. "Viele Zwerge habe ich da verkauft", sagt sie stolz. Ganz unterschiedlich seien die Kunden. "Sie sind jung und alt. Da kann man keinen klaren Trend erkennen."

Bis die Märchenwesen und die Tiere aber wirklich fertig sind, da vergeht schon einiges an Zeit. Für einen Esel, den sie gerade fertiggestellt hat, habe sie fast drei Wochen gebraucht. "Man muss mit der Nadel, die einen Widerhaken hat, immer wieder in die Wolle stechen. Erst dann wird sie fest. Das dauert seine Zeit", verrät die gebürtige Bremerin, die vor ihrer Rente im Spielwarenbereich gearbeitet hat.

In ihrem Haus in Riede, in dem sie mit ihrem Ehemann Werner lebt, hat sie ihr eigenes kleines Märchenreich aufgebaut. Hier fertigt sie die kleinen Wesen und setzt sie auch so richtig in Szene. Fein säuberlich stehen hier Wölfe, Esel aber auch Füchse und Katzen mit Feen und Zwergen nebeneinander. Und auch Werke von ihrem Ehemann sind zu sehen. Er bastelt in mühevoller Kleinarbeit kleine Holz-Accessoires, durch die die Figuren noch besser zur Geltung kommen.

Ideen hat Marion Barning auch für künftige Projekte genug. Gearbeitet wird dann meist abends und nachts. Und es kommt einiges an Arbeit auf die 63-Jährige zu, denn die nächsten Märkte stehen bald an. Fest eingeplant ist auf jeden Fall die Ausstellung in Fischerhude in Buthmans Hof am 27. Oktober. "Dafür werde ich einiges vorproduzieren müssen", sagt die Künstlerin.

Ein Herz für die Kunst

Marion Barning hatte schon immer ein Herz für die Kunst. "Das kommt von meinem Vater. Der hat viel gezeichnet", erinnert sie sich. Sie hat sich aber eben nicht auf Zeichnen, sondern auf Filzen spezialisiert. Auf das Nadelfizen, um genau zu sein. Die Wolle dafür kommt vor allem von Schafen aus Bayern. Sie beherrscht allerdings auch das Nassfilzen. Hierbei wird die Wolle immer wieder mit Wasser und Seife bearbeitet. Dann wird sie gespült und muss trocknen. So stellt Marion Barning unter anderem bunte Decken her, auf denen sie dann ihre Puppen drapiert – und das sind echte Unikate. "Die Gesichter sehen immer anders aus. Da gleicht keines dem anderen."

Wer sich selbst einmal ein Bild von den Werken machen möchte und nicht bis zum nächsten Kunsthandwerkermarkt warten will, der kann Marion Barning in Riede besuchen. Dafür kann ein Termin telefonisch unter der Nummer 0 42 94 / 13 70 vereinbart werden.