Die Gemeinde Riede zählt nach dem Geflügelpest-Ausbruch im Nachbarkreis Diepholz zum Sperrbezirk, andere Teile des Kreises Verden zum Beobachtungsgebiet. (Stefan Sauer/dpa)

Im Ortsteil Sudweyhe (Gemeinde Weyhe) im Landkreis Diepholz ist jetzt in einem Putenmastbetrieb der Ausbruch der Geflügelpest (Vogelgrippe, Aviäre Influenza) amtlich festgestellt worden. Durch die geografische Nähe des Ausbruchsbetriebes zum Gebiet des Landkreises Verden hat der Veterinärdienst des Landkreises Verden zum Schutz vor einer Ausbreitung der Geflügelpest auch für sein Gebiet Restriktionsgebiete festgelegt.

Rund um die Fundstelle des positiven Virusnachweises wurden deshalb ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet ausgewiesen. Eine entsprechende Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung wurde vom Landkreis Verden am Dienstag erlassen und tritt an diesem Mittwoch, 24. Februar, in Kraft. Der Sperrbezirk mit einem Radius von mindestens drei Kilometern um den

Ausbruchsbetrieb umfasst im Wesentlichen die Gemeinde Riede. Der genaue Grenzverlauf des Sperrbezirks ist der Beschreibung nebst Karte in der Allgemeinverfügung zu entnehmen. Diese ist auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-verden.de abrufbar.

Strenge Pflichten für Betriebe

Das Beobachtungsgebiet mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern um den Ausbruchsbetrieb erstreckt sich von Emtinghausen im Süden über Thedinghausen, die westlichen Teile Achims bis zur Autobahn-Anschlussstelle Bremen-Sebaldsbrück im Norden. Im Sperrbezirk und im Beobachtungsgebiet liegen im Landkreis Verden laut Kreisverwaltung rund 210 Geflügelhaltungen mit einem Gesamtbestand von rund 7800 Tieren. Sie alle unterliegen der amtlichen Beobachtung. Für die Betriebe gilt eine strenge Aufstallungs- und Abschirmungspflicht des gehaltenen Geflügels.

Darüber hinaus sind die Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Dazu zählen insbesondere Hygienemaßnahmen bei Ein- und Ausstallung des Geflügels sowie im laufenden Betrieb und eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung. Die betroffenen Tierhalter werden aktuell vom Veterinäramt Verden informiert. Geflügeltransporte in diesem Bereich sind verboten. Der Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet werden an den Hauptverkehrsstraßen durch Schilder gekennzeichnet.

Die Veterinärbehörde weist darauf hin, dass sämtliche Geflügelhaltungen – Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel – der zuständigen Behörde angezeigt werden müssen. Wer dies bisher noch nicht gemacht habe und über keine Registriernummer für seinen Geflügelbestand verfüge, sollte die Anzeige über das Veterinäramt unverzüglich nachholen.

Der Ausbruch der Geflügelpest ist am Montag in einem Putenmastbetrieb in Sudweyhe amtlich festgestellt worden. Ursache ist „ein hochpathogenes Influenza-A-Virus des Subtyps H5N8“, wie der Landkreis Diepholz dazu erklärt hatte. In dem betroffenen Betrieb wurde die Tötung der 18.000 Tiere angeordnet. Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine ansteckende und anzeigepflichtige Viruserkrankung des Geflügels und anderer Vogelarten, die laut dem Landkreis Diepholz „schnell epidemische Ausmaße annehmen und damit Tierverluste und große wirtschaftliche Schäden zur Folge haben kann“.

Für alle Geflügelhaltungen im gesamten Kreisgebiet gilt nach wie vor das seit Ende November bestehende Aufstallungsgebot, wonach die Tiere in geschlossenen Ställen oder unter Schutzvorrichtungen zu halten sind. Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist dem Fachdienst Veterinärdienst und Verbraucherschutz des Landkreises Verden unter der Telefonnummer 0 42 31 / 1 57 70 sofort zu melden.