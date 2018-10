Rot ist die Route der Gruppen 1 und 2, gelb die der Gruppe 3. In drei Gruppen soll das Gebiet abgefahren werden, am Ende gibt es Infos für alle. (Stadt Achim)

Unter fachkundiger Führung der zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung und des Vertreterkreises der Anlieger werden fünf Stationen im Gebiet angefahren. „An den Stationen wird der Stand der Planung erläutert und es wird Gelegenheit für Rückfragen und Anmerkungen geben“, heißt es seitens der Verwaltung.

Um interessierten Bürgern die Gelegenheit zum Gespräch zu geben, wird die Fahrradtour in drei Gruppen aufgeteilt. Alle Gruppen werden die gleichen Stationen anfahren und die gleichen grundlegenden Informationen zum Projekt erhalten. Darüber hinaus gibt es in jeder Gruppe einen unterschiedlichen, inhaltlichen Schwerpunkt. Gruppe 1 mit dem Schwerpunkt Verkehr, startet um 16 Uhr an der Unterführung der Bahnlinie (Auf den Triften); Gruppe 2 mit den Schwerpunkten Siedlung, Gewerbe und Lärmschutz um 16 Uhr beim Vitakraft-Outletstore (Theodor-Barth-Straße/In den Ellern) und Gruppe 3 mit den Schwerpunkten Umwelt, Naturschutz und Naherholung dann um 16.15 Uhr ebenfalls beim Vitakraft Outletstore (Theodor-Barth-Straße/In den Ellern).

Alle drei Gruppen treffen nach der Rundfahrt gegen 18 Uhr im Hotel Gerken zusammen. Dort werden die Ergebnisse der Rundfahrt gesammelt und es besteht Möglichkeit zu weiteren Nachfragen und Anmerkungen. Themen sind die geplante Überquerung der Autobahn 1, das geplante Gewerbegebiet nordöstlich der Soorenkampsiedlung, die geplante Anschlussstelle „Achim West“ der A 27, Rad- und Fußwege, Naherholungsflächen und mögliche Ausgleichsflächen. „Natürlich ist noch nichts von all dem zu sehen – aber gemeinsam und vor Ort lassen sich manche Dinge anschaulicher besprechen und werden besser vorstellbar“, meint die Verwaltung.

Fahrräder müssen mitgebracht werden, eine Anmeldung für die Radtour ist möglich per E-Mail an radtour-achim-west@stadt.achim.de.