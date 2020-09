Einfach mal „auf das Huhn kommen“. Die Idee sei keineswegs neu, berichtet Ralf-Wigand Usbeck vom schon länger anhaltenden Trend, sich wieder der Natur zu nähern. Mit seiner Hühnervermietung im Achimer Ortsteil Borstel stößt der 62-Jährige daher auf reges Interesse (wir berichteten); besonders bei Großstadtkindern, denen der Zugang zu ländlichem Leben oft gänzlich fehlt. Auch in den Seniorenheimen der Region wecken die buntgefiederten Hennen unter manchen Bewohnern Erinnerungen an Zeiten, in denen ihr Leben noch bäuerlich geprägt war.

Das Prinzip ist ganz simpel: Fünf Hühner, ein kleiner Stall, ein Steckzaun, Futter, Streu und Tränke werden dem Kunden geliefert. Voraussetzung sei ein Garten von mindestens 25 Quadratmetern Grundfläche, in dem das Federvieh Platz finde, erklärt Usbeck, der mittlerweile über zehn Ställe verfügt. Die Mietdauer beträgt in der Regel vierzehn Tage, der Preis pro Woche 95 Euro. „Es dauert nicht lange, bis sich Kinder und auch Erwachsene auf das Treiben rund um den Stall einlassen und beobachten, was sich dort über den Tag so tut“, beschreibt er seine Erfahrungen. So entstehe ein Bezug zum Nahrungsmittel Ei, und der Unterricht zum Anfassen rege an zur Übernahme von Verantwortung und zum Respekt vor dem Tier.

Die Kurzzeit-Erfahrung habe inzwischen so manches Elternpaar bewogen, ihren Kindern statt, oder zusätzlich zu Hund und Katze, das Halten von Hühnern auf Dauer zu ermöglichen. Da es mit der Sehnsucht nach dem Landleben allein nicht getan ist, hat der passionierte Experte nun einen Ratgeber herausgegeben, der alle Fragen rund um das Thema sachgerecht und leicht verständlich beantwortet.

Ein väterlicher Freund, im vergangenen Jahr verstorben, habe aus langjähriger Erfahrung wertvolle Tipps beigetragen, zahlreiche professionelle Fotos machen das in der vergangenen Woche im Kosmos-Verlag erschiene Buch „Hühner halten, ganz einfach“ zum attraktiven Nachschlagewerk. Rund um die Pflege der gackernden Zweibeiner findet der Laie dort zahlreiche Antworten auf seine Fragen; die erste Auflage der 128 Seiten starken und in anderthalbjähriger Arbeitszeit erschienenen Ausgabe beträgt 6000 Exemplare.

Im Achimer Buchhandel erhältlich

Ganz besonders freut sich der Autor über die anschauliche Präsentation seines Werkes im Achimer Buchhandel, im Futtermittelhandel und im Schaukasten der Embser Mühle. Mit fundierten Informationen rund um das Verhalten der Tiere bietet der Ratgeber professionelle Unterstützung bei allen zum Thema auftretenden Fragen.

Die Liebe zu Huhn und Hahn sei kontinuierlich gewachsen, erklärt der Vater dreier Söhne. Schon als Kind, aufgewachsen im damals dörflichen Bremen-Osterholz, habe er den Vater bei der Haltung des Federviehs unterstützt. Nach der Schulzeit ist er zunächst Bauzeichner geworden, habe sich später der Software zugewandt. Seiner persönlichen Neigung zu den Naturwissenschaften sei er jedoch treu geblieben und finde in der Haltung des Geflügels eine sinnerfüllte Beschäftigung.

Und natürlich seien die Eier von außergewöhnlicher Qualität, preist der Fachmann das Ergebnis fleißiger Legearbeit. Der leckere Geschmack und das sonnengelbe Dotter resultierten dabei aus der Nahrung, die im Gegensatz zu „Batteriehühnern“ nicht ausschließlich aus Körnern bestehe. „Karotten und Rote Bete, gelegentlich auch etwas organischer Küchenabfall“ trügen zum leckeren Ergebnis bei, verrät Ralf-Wigand Usbeck.

Zwischen Bremerhaven und Hannover, zwischen Hamburg und Osnabrück vermittelt Ralf-Wigand Usbeck das tierische Vergnügen, verweist gleichzeitig auf ein Verzeichnis weiterer Vermieter deutschlandweit. Nähere Infos, auch zum Buch, gibt es online unter www.mieteeinhuhn.de.