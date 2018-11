Die neuen Öffnungszeiten und der reduzierte Parallelbetrieb bieten den Vereinen künftig weniger Trainingszeiten im Hallenbad. (Björn Hake)

Wesentliche Fragen blieben unbeantwortet: Was kostet es im Vergleich, das Hallenbad eine Stunde lang betriebsbereit aber geschlossen zu haben oder es stattdessen für Nutzergruppen wie Vereine zu öffnen, dafür Personal einzusetzen, aber auch Einnahmen zu erzielen? Was haben die acht Fachangestellten im Hallenbad zu tun, während das Freibad acht Monate eines Jahres geschlossen ist? Was passiert mit der Hallenbadgastronomie und der Betreiberfamilie, wenn die Pause für Vereine im Hallenbad nun 17 statt wie bisher sechs Wochen umfasst? Aber auch ohne die Antworten sah sich der Sportausschuss am Dienstagabend ausreichend informiert, um einstimmig das neue Bäderbetriebskonzept zu beschließen. Diese Vorgehensweise ließ viele der rund 50 anwesenden Bürger vor Unverständnis mit dem Kopf schütteln.

Da halfen auch die beschwichtigenden Worte des Ausschussvorsitzenden Rüdiger Dürr (CDU) nicht viel, der „noch nie“ erlebt habe, „dass sich alle Fraktionen so intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt haben“. Er sei sich jedenfalls sicher, „dass wir nicht alles richtig gemacht haben, aber wir haben es uns nicht leicht gemacht“. Und doch haben die Fraktionen eine zusätzliche halbe Stelle mehr nicht abnicken wollen, die dazu führen würde, dass das Hallenbad für die Vereine und Rettungsorganisationen wie bisher nur sechs Wochen am Stück geschlossen werden müsste. Nun müssen unter anderem diese Nutzergruppen elf weitere Wochen auf Trainingszeiten dort verzichten. Und selbst für diese Lösung benötigt es bereits eine Vollzeitstelle mehr, die von den Fraktionen nun für den Doppelhaushalt 2019/2020 bewilligt wurde, um das neue Bäderbetriebskonzept überhaupt umsetzen zu können.

Entfernung ist problematisch

Das wird nach Darstellung der Verwaltung notwendig, um die drei Bäder, die es in Achim gibt, erhalten und vernünftig betreiben zu können. Um das kleine Hallenbad in Uesen kümmert sich der Verein, für die Stadt ist dieses Bad also ein Nullsummenspiel. Die Problematik, die nach Angaben der Verwaltung den Personaleinsatz erschwert, liegt darin, dass das Freibad vom Achimer Hallenbad entfernt liegt. So müssten Wege zurückgelegt, parallel gearbeitet und Material doppelt vorgehalten werden. Um den Achimern aber weiterhin beide Bäder als freiwillige Leistung der Stadt Achim bieten zu können, müssen die Öffnungszeiten sowie Eintritts- und Bahnenmietpreise verändert werden (wir berichteten).

Die wirtschaftliche und personelle Notwendigkeit auf der einen Seite, die Angst der Vereine, Organisationen und gewerblichen Nutzer um (personelle) Verluste auf der anderen Seite – in diesem Spannungsfeld bewegt sich die Diskussion seit einem halben Jahr. Denn im Mai wurde erstmals das Gutachten vorgestellt, auf dem das neue Bäderbetriebskonzept fußt. Und in dieser Zeit ist es nicht gelungen, einen Kompromiss für die Leistungs- und die Rettungsschwimmer zu finden. Dagegen zeichnet sich für die Frühschwimmer, die eine Reduzierung auf nur zwei Wochentage ablehnen, eventuell eine zufriedenstellendere Lösung ab, falls Vereine in die Bresche springen und das Frühschwimmen anbieten.

Der Stadtverwaltung und auch den Ratsleuten war in der Sitzung sehr daran gelegen, deutlich zu machen, dass das Konzept ständig überprüft würde und verändert werden könne, wenn es nötig sei. Doch dann könnte es aus Sicht einiger Vereinsvertreter bereits zu spät sein: Sie befürchten aufgrund der viermonatigen Hallenbad-Schließung starke Abwanderungsbewegungen ihrer Mitglieder. Zumal geregeltes Training oder eine Schwimmausbildung angesichts einer solch langen Pause nicht möglich seien. „Das tut sich weder ein Leistungsschwimmer noch ein Rettungsschwimmer an“, hieß es. Besonders, weil Vereinsmitglieder einen Beitrag fürs ganze Jahr zahlen, aber nur zwei Drittel des Jahres ins Hallenbad könnten.