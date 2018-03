Beim Voltigieren sind Kondition, Körperbeherrschung und Rhythmusgefühl wichtig, davon können sich Kinder beim Ferienspaß überzeugen. (Ilse Okken)

Achim. Bis zu den Osterferien ist es nun nicht mehr lange hin und daher können sich alle interessierten Kinder und Jugendlichen bereits für die Ferienspaßaktionen anmelden. Ob beim großen Harry-Potter-Quiz, beim Voltigieren auf dem Schimmelhof, beim Osterhasen basteln oder auf den Spuren der (Ab)Wasserwege in Achim – die Möglichkeiten, die Ferien mit Spiel und Spaß sowie mit anderen zu verbringen, sind vielfältig.

Bis Sonntag, 4. März, können die Wunschlisten unter www.ferienspass-achim.de befüllt werden „und am 6. März zeigt sich dann, welche Veranstaltungen man bekommen hat“, hat Gesa Kaemena von der Stadtverwaltung mitgeteilt. Danach könnten die restlichen Plätze noch gebucht werden.

Zu den diesjährigen Ferienspaßaktionen zählen unter anderem auch die Angebote „Eine Tasche für mich“ (21. März), „Spiel und Spaß rund ums Ei“ (27. März), ein Golf-Osterferiencamp (20. bis 23. März), Einblicke in die Welt des Schießsports (27. März), eine Fahrt ins Klimahaus Bremerhaven (29. März) sowie kreative Workshops, in denen mit Leder, Gips, Keramik und Stoffen gearbeitet wird. Das Ferienabschlussfrühstück findet am 3. April statt.

Daneben können Kinder und Jugendliche, die einzelnen Veranstaltungen haben immer ein Mindestalter, das zur Teilnahme berechtigt, ihren Babysitter-Pass (21. und 22. März) machen, an einem Mini-Flohmarkt (17. März) teilnehmen oder basteln, zeichnen, quizzen, schminken und „nach eigenen Regeln“ spielen, wie am 5. und 12. April in der Jugendvilla Baden.

Jedes Kind, das noch nicht beim Ferienspaß registriert sei, müsse sich aber zunächst ein Ferienspaßkonto anlegen. Bezahlt werden die kostenpflichtigen Aktionen am Freitag und Sonnabend, 9. und 10. März, jeweils in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr bei den sogenannten Zahltagen im Rathaus. Unter der Internetadresse www.ferienspass-achim.de finden sich die dafür notwendigen Informationen. Alle, die nicht online sind oder Unterstützung bei der Online-Anmeldung benötigen, können sich nach Terminabsprache persönlich im Rathaus anmelden. Dafür sollten sie Gesa Kaemena anrufen unter der Rufnummer 0 42 02 / 9 16 05 47.

Es gibt ebenso eine Ferienbetreuung für Grundschüler während der Osterferien, mit der die Stadt Achim Familien bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen will. Das Angebot richtet sich an Eltern, deren Kinder eine Achimer Grundschule besuchen oder nach den Sommerferien besuchen werden. Die Kinder werden vom 19. März bis 23. März auf dem Gelände der Astrid-Lindgren-Schule betreut, jeweils von 8 bis 14 Uhr.

Die Ferienbetreuung wird in diesem Jahr erneut durch „Die Abenteurer – Ab in die Natur“ aus Verden durchgeführt. „Jeweils zwei pädagogische Fachkräfte erstellen ein vielseitiges Outdoor-Freizeitprogramm mit jeder Menge Spiel und Spaß für eine Gruppe von maximal 20 Kindern“, erklärt die Stadtverwaltung. Die Kosten betragen pro Kind und Woche (inklusive Mittagessen) 75 Euro. Geschwisterkinder zahlen jeweils 40 Euro.

Die verbindliche Anmeldung erfolgt über einen Anmeldebogen, der zum Download auf der Internetseite der Stadt Achim (www.achim.de) unter „Kinder und Jugend, Ferienspaß und Ferienbetreuung“ zu finden ist. Fragen dazu beantwortet die Verwaltung unter 0 42 02 / 9 16 04 63 oder per E-Mail an produkt.schulen@stadt.achim.de.