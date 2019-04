Wünschen sich, dass möglichst viele Achimer zur Europawahl gehen (von links): Hans-Ludwig „Pierre“ Schröder, Dirk Ysker, Eberhard Just, Widu Wittekindt. Hermann Hoppe und Martin Kornstädt. (Kai Purschke)

Europa ist näher, als manch einer denkt. Dass das Telefonieren deutlich günstiger geworden ist, man bei Reisen kein Geld wechseln oder an den Grenzen keinen Pass mehr vorzeigen muss oder neue Standards für Trinkwasser sind mittlerweile selbstverständliche Fakten, mussten aber durch die EU-Gesetzgebung erst geschaffen werden. Ebenso der jüngste Beschluss vom Dienstag für verpflichtende Abbiegeassistenten in Lkw und Bussen. Mit ihnen sollen, wohl ab 2022, Verkehrsunfälle, die durch den „toten Winkel“ entstehen und vor allem Radfahrer und Fußgänger betreffen, künftig verhindert werden.

Und während das Europaparlament in Straßburg diese Entscheidung getroffen hat, fand in Achim ein Pressegespräch statt, bei dem engagierte Achimer Bürger deutlich gemacht haben, wie wichtig die Teilnahme an der nächsten Europawahl am Sonntag, 26. Mai, ist. Denn auch wenn viele Menschen glauben, dass die Europawahlen keinen direkten Bezug zu ihrem Alltag hätten, zeigen die genannten Beispiele, dass die Wahrheit anders aussieht. „Es ist doch so vieles selbstverständlich für die Menschen heutzutage, dass sie nicht hinterfragen, warum das so ist“, sagt etwa Martin Kornstädt. Denn viele Gesetze, die die Bürger direkt betreffen, kommen aus dem Europäischen Parlament. Der Einfluss der Politiker in Brüssel und Straßburg ist gewaltig – nur wer sie bei der Europawahl wählt, kann mit entscheiden, wer die Gesetze auch für Deutschland macht.

Demokratie schützen

„Geh wählen“ lautet daher die Botschaft, die die lose Achimer Initiative als Appell formuliert hat und die die insgesamt 14 Frauen und Männer auf eigene Kosten auf Flugblätter und Plakate haben drucken lassen. Diese wollen sie in Achim verteilen, insbesondere an den Sonnabenden, 11., 18. und 25. Mai, wenn sie mit einem Stand auf dem Wochenmarkt vertreten sind, um direkt mit den Menschen über Europa und die Bedeutung der Wahl sprechen zu können. Und so schnell es geht, soll auch das große Banner mit einem Wahlaufruf am Rathaus hängen. „Die Erlaubnis haben wir mittlerweile, nachdem es dem Rathaus erst ,zu politisch' war“, erzählt Joachim Schweers.

Für Widu Wittekindt etwa war es die Motivation, „die Lethargie aus den Köpfen zu kriegen, dass die Europawahl nichts bringt“, die ihn sich in der Gruppe und für die Demokratie engagieren lässt. Und die Demokratie in Europa, die sei es, die geschützt werden müsse – vor allen gegen rechtsextreme Tendenzen. „Und je mehr Menschen ihre Stimme bei der Wahl abgeben, desto stärker werden die rechten Einflüsse minimiert.“ Nur wer gewählt habe, habe hinterher auch das Recht, die Entscheidungen des gewählten Europaparlaments zu kritisieren, findet die Gruppe.

Um mit einem weiteren Beispiel zu verdeutlichen, wie nah Europa der Stadt Achim oder dem Landkreis Verden ist, erinnert Dirk Ysker an die EU-Fördermittel, von denen Kreis und Stadt profitieren. Für ihn sei „jeder einzelne Achimer ein Erfolg, der nun durch unsere Aktion zur Wahl geht“.

Wie berichtet, haben die Wahlberechtigten genau jeweils eine Stimme, die sie auf dem Wahlzettel vergeben müssen. Jede teilnehmende Partei hat dafür eine Liste mit Politikern aufgestellt, die sie ins Europäische Parlament schicken will. Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Abgeordnete von ihrer Liste werden Mitglied im Europäischen Parlament. Dort schließen sich Parteien verschiedener Länder, die ähnliche Ziele haben, zu Fraktionen zusammen und heißen letztlich anders, als sie in Deutschland heißen.

Bei der jüngsten der alle fünf Jahre stattfindenden Europawahl im Landkreis Verden lag die Wahlbeteiligung bei 54 Prozent und damit um und 18 Prozentpunkte höher als noch bei der Wahl vor zehn Jahren. Fast überall im Kreisgebiet hatte die CDU die Nase vorn, nur in Oyten stand die SPD ganz oben auf dem Siegertreppchen.