Geheimhaltungspflicht nun verankert

Kai Purschke

Achim. Der Stachel sitzt offenkundig tief: Dass das gut gehütete Geheimnis über unsere Zeitung publik gemacht wurde, dass sich der Internetriese Amazon in Achim-Uesen niederlassen will, hat im Zuge der Beratungen über eine neue Geschäftsordnung für den Stadtrat die Diskussion angeheizt. Daher wurde in der neuen Geschäftsordnung des Rates, die das Gremium bei zwei Gegenstimmen (FDP) und einer Enthaltung (CDU) nun verabschiedet hat, die Geheimhaltungspflicht aufgenommen, der jedes Ratsmitglied unterliegt.