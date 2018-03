Achim. Zum Ende des vergangenen Jahres durften die IGS-Schüler einen Wunschzettel an ihre Schulleiterin schreiben mit all den Dingen, die sie an der neuen Schule noch gerne hätten. Eine eigene Schulband oder eine Theater-AG standen da beispielsweise drauf. Einige dieser Wünsche wurden bereits zum neuen Halbjahr umgesetzt. Auch Kerstin Albes-Bielenberg hat als kommissarische Schulleiterin selbst noch einige offene Wünsche für die IGS. Wenngleich sich diese vermutlich nicht so schnell umsetzen lassen wie die Schülerwünsche, zieht sie insgesamt dennoch ein positives Fazit nach dem ersten halben Jahr IGS in Achim.

„Wir sind besser gestartet, als ich es mir vorgestellt und auch erhofft hatte“, sagt sie. Das würden ihr speziell auch die positiven Rückmeldungen der Schüler und Eltern zeigen. „Es ist schön zu sehen, dass die IGS schon jetzt so gut angenommen wird. Wir hatten den Druck, es besonders gut zu machen und ich denke, das haben wir geschafft.“ In insgesamt fünf Klassen werden seit den Sommerferien gut 120 Schüler von 15 Lehrkräften unterrichtet. Mit Beginn des neuen Schuljahres ist Heike Jeske als didaktische Leiterin und stellvertretende Schulleitung neu zum Team hinzugestoßen. Sie folgt damit auf Dominik Lerdon, den Schulleiter der Liesel-Anspacher-Schule, der die Stellvertretung kommissarisch übernommen hatte.

„Es war zu Beginn insbesondere auch für das Lehrerteam viel Arbeit, die IGS konzeptionell neu aufzustellen, aber die Kollegen aus den verschiedensten Schulformen arbeiten gut zusammen und können sich auch gegenseitig bereichern“, freut sich Albes-Bielenberg. Wenn sie von dem schulischen Konzept an der IGS erzählt, gerät sie selbst fast ein bisschen ins Schwärmen. „Ich selbst bin absolut überzeugt von der Gesamtschule. Den Kindern werden hier Chancen geboten, sich in alle Richtungen zu entwickeln und sie werden nicht zu früh in eine Schublade gesteckt.“

Erweiterung der Ganztagsbetreuung

Um die Unterstützungs- und Förderangebote für die Schüler noch weiter auszubauen, hat die Schule nun beantragt, ab dem kommenden Schuljahr als gebundene Ganztagsschule fortgeführt zu werden und dann den Ganztagsschulbetrieb statt der bisherigen zwei Tage auf drei zu erhöhen. Ergänzt werden soll dieses Angebot dann durch AGs an einem weiteren Nachmittag. Dieser Antrag wird in der kommenden Sitzung des Schulausschusses am Dienstag, 20. Februar, ab 17 Uhr im Rathaus von der Politik beraten.

„Wir haben über eine Erweiterung des Ganztags nachgedacht, weil das Angebot von den Eltern bisher sehr gut angenommen wurde“, erklärt Albes-Bielenberg. Die freiwillig wählbaren AGs seien von 80 Prozent der Schüler wahrgenommen worden. Über den Ganzstagsbetrieb sei es zudem besser möglich, Unterstützungs- und Förderangebote für die Schüler auszuweiten.

Ausweiten muss sich zeitnah auch die Mensa der Schule. Das ist beispielsweise einer dieser Punkte, der auf Albes-Bielenbergs persönlicher Wunschliste für die IGS steht. „Aktuell passt gerade einmal ein Jahrgang zum Essen in die Räumlichkeiten“, sagt die Schulleiterin. Das Essen werde fertig geliefert und nur vor Ort aufgewärmt, da die Küche derzeit zu klein sei. „Wenn im Sommer ein zweiter Jahrgang hinzukommt, müssten wir schon zeitlich versetzte Mittagspausen anbieten.“ Es gehöre aber auch zum pädagogischen Konzept der Schule, gemeinsam mit der ganzen Klasse Mittag zu essen. „Unser Wunsch ist es daher, die Mensa zu vergrößern, damit vor Ort frisch gekocht werden kann und auch für alle Platz ist.“

Ob und wann sich dieser Wunsch erfüllen wird, steht aktuell allerdings noch nicht fest. „Die Stadt weiß in jedem Fall um die Problematik“, sagt Albes-Bielenberg. Die Mensa ist ohnehin bei Weitem nicht die einzige bauliche Herausforderung, vor der die IGS und damit auch die Stadt Achim noch stehen. So müssen die neue Schule und damit auch die Räumlichkeiten der Realschule beispielsweise barrierefrei sein und auch dafür sind zukünftig noch diverse Umbauten notwendig.

"Der zweite IGS-Jahrgang kann noch mit im Gebäude der Liesel-Anspacher-Schule untergebracht werden, danach wird es aber räumlich knapp. "Mit einem dritten Jahrgang müssten wir dann definitiv ins Gebäude der Realschule ausweichen." Aktuell gebe es eine Arbeitsgruppe, die sich Gedanken mache, welche baulichen Anforderungen von Seiten der IGS bestehen und ob diese so auch umgesetzt werden könnten. "Konkrete Antworten auf die Fragen nach dem Was, Wann und Wie stehen aktuell aber noch in den Sternen", sagt Kerstin Albes-Bielenberg. Doch trotz dieser Herausforderungen, die noch vor ihr liegen, blickt die Schulleiterin optimistisch in die Zukunft. "Aktuell bin ich zwar auf dem Papier noch kommissarische Schulleiterin, aber ich werde definitiv bleiben."