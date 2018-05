Die Einradfahrerinnen sind seit Langem ein bester Bestandteil des Programms von LaFaretti und sorgen stets für gute Unterhaltung. (fotos: Björn Hake)

Vorfreude und Nervosität. Bevor sich am Sonnabendnachmittag zur Show anlässlich des 30. Geburtstages der sternenbesetzte rote Vorhang zur Show öffnete, hielten sich unter den jungen Artisten Gelassenheit und Anspannung die Waage. Während sich eine Einrad-Crew auf die Suche nach ihren verloren geglaubten Fahrzeugen machte, übte der zwölfjährige Jamain Beckmann völlig entspannt Radwende und Handstand, bevor das Bühnenspektakel des Kinderzirkus' LaFaretti auf dem Sportplatz in Thedinghausen die Zuschauer in seinen Bann zog.

Trotz des herrlichen Sommerwetters hatten zahlreiche Eltern, Großeltern und Geschwister die Bänke im gepflegten blaugelben Zirkuszelt belegt. Wer keinen Platz im Rund gefunden hatte, schaute durch die Eingänge dem bunten Treiben zu, das zum 1989 veröffentlichen französischen Kultsong „Voyage Voyage“ seinen Anfang nahm. „Ich hoffe, ihr seid alle wach“, forderte Leni Schumacher die Aufmerksamkeit der Zuschauer ein. Dieses Intro habe sich der Chef gewünscht, schob sie nach und lieferte mit ihrer kurzen Begrüßung den Auftakt zu der mehr als zweistündigen Vorstellung.

Keine Sorgen um die Zukunft

Während „Zirkusdirektor“ Günther Schumacher seine Augen überall hatte und mit erfahrener Hand durch das 17 Positionen umfassende Programm führte, gelang den zehn- bis 18-jährigen Akrobaten, Jongleuren und Einradfahrern ein tollkühner Akt nach dem anderen. In farbenfrohen Glitzerkostümen und liebevoll geschminkt, balancierten Mädchen und Jungen zu fetziger Musik, hielten sich sicher auf riesigen Bällen und verblüfften dabei mit Anmut und Unbekümmertheit. Mit begeistertem Applaus bedachte das Publikum die Darbietungen der „Devil Sticks“, der „Hulla Bullas“ und vieler weiterer Formationen, die während der vergangenen sechs Monate unermüdlich geprobt worden waren.

Neben Günther Schumacher gehört auch Ehefrau Isabell zum Team derjenigen, die sich übers Jahr intensiv um den Nachwuchs kümmern. „Während ich mich mit der Ausbildung befasse, trocknet meine Frau schon mal Tränen, hat die Outfits der etwa 40 Kinder im Blick und zieht die Fäden hinter den Kulissen.“ Auch Sven Peters ist seit Jahren zur Stelle, wenn es darum geht, die etwa 40 Jugendlichen zu motivieren und sie für neue Einsätze zu begeistern.

Sorgen um die Zukunft der bunten Truppe, die nun seit drei Jahrzehnten existiert, machen sich die Verantwortlichen nicht. „Die Gerätschaften finanzieren sich über großzügige Spenden, und für die Instandhaltung unseres Zeltes sorgt zum Glück die Gemeinde“, erklärte Peters am Rande der Geburtstagsveranstaltung. Die in Pastellfarben gehaltenen Hochräder, die immer wieder zum Einsatz kamen, gehörten indes überwiegend zum privaten Besitz der jungen Fahrerinnen.

Michael Klein pflegt die Verbindung zu Günther Schumacher und damit auch zum Zirkus LaFaretti seit vielen Jahren. Gemeinsam jonglierten die Freunde aus Uni-Tagen mit Keulen und überzeugten bei der Einlage mit professionellem Geschick. „Ich zeige, was die Kids im Moment noch nicht beherrschen“, verriet der 50-Jährige, „auch Tricks mit dem Diabolo gehören dazu“. Besondere Fähigkeiten waren auch bei der zwölfjährigen Lina Goerdel und der gleichaltrigen Victoria Mrowka auszumachen. Die Nachbarskinder, die seit Jahren gemeinsam trainieren und sich in puncto Leistung in etwa die Waage halten, haben den gleichen Berufswunsch und möchten später als Sportlehrerinnen stets „am Ball bleiben“.

Leckere Muffins, Getränke und auch herzhafte Snacks sorgten in der Pause für das leibliche Wohl von Sportlern und Besuchern. „Bezahlen muss hier niemand“, informierte Nina Bauer, verwies dabei jedoch auf mehrere Sparschweinchen, die mit dicken Bäuchen auf Spenden warteten.