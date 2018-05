Die Band Gordon bot dem Publikum eine Mischung aus Hits aus den 1970er- und 1980er-Jahren. (Marvin Ibo Güngör)

Ottersberg. Das knapp dreiwöchige Studio Hire Festival 2018 des Ottersberger Tonstudios Hire ist am Mittwochabend zu Ende gegangen. Zum Abschluss stand die Coverband Gordon mit ihrer Acoustic-Electric-Vocal-Rock-Darbietung auf der Bühne. Die gut besuchte Konzertlocation, das Aufnahmestudio des Toningenieurs Christian Mayntz, war für den letzten Auftritt bestuhlt worden, und wie alle anderen Festivalauftritte wurde auch dieses Konzert per Livestream im Internet übertragen.

Pop und Rock der 1970er- und 1980er-Jahre stand bei Gordon auf dem Programm. Songs von Billy Joel, Supertramp oder den Doobie Brothers wurden präsentiert. Wer hier aber an eine beliebige Kneipenband denkt, tut den Musikern sehr unrecht: Die Combo besteht aus äußerst versierten Profis, die den mehrstimmigen Gesang zu ihrem Hauptmerkmal gemacht haben. Dieser kommt in jedem Lied zum Tragen und erinnert von der harmonischen Fügung ein wenig an die Beatles. „Show Me the Way“ von Peter Frampton und „Lonesome Loser“ von der Little River Band sind nur zwei Beispiele, bei denen die Bandmitglieder mit famosem Harmoniegesang punkteten.

Eine weitere Besonderheit waren die Arrangements der Stücke, so sorgte etwa der sehr beschlagene Detlef Blanke immer wieder für Erstaunen, als er e-gitarren-ähnliche Soli auf seiner Bassgitarre nachspielte. Die Akustikgitarre spielte der Bremer Wolfgang Lock, dessen bluesige Stimme bei Songs von den Commodores, Lionel Ritchie und Max Mutzke gut zur Geltung kam und der auch sonst mit routinierten Gesangsleistungen überzeugte. Lediglich bei „Ordinary World“ von Duran Duran und dem „Logical Song“ von Supertramp ging er den hohen Tönen aus dem Weg und sang stattdessen auch mal eine Oktave tiefer. Dies tat dem positiven Gesamtbild der Band jedoch keinen Abbruch.

Die Rhythmus-Sektion bestand aus dem ausgezeichneten Schlagzeuger Uwe Gans aus Wilhelmshaven, zudem hatte sich die Band an den Percussions mit Jürgen Pfitzinger von The Magic of Santana verstärkt, was das Trio Gordon an diesem Abend auf ein Quartett anwachsen ließ. Pfitzingers Congas und Bongos waren zweifelsfrei eine Bereicherung. Der klare und druckvolle Gesamtsound vollendete den rundum gelungenen Auftritt.

Zufrieden war auch der Studioinhaber und Festivalorganisator Christian Mayntz. In seinem Resümee hob er die gute Zusammenarbeit mit den Künstlern hervor, mit den meisten hatte er bereits im Vorfeld zusammengearbeitet. Ebenfalls positiv beurteilte er das Livestreaming der Festivalkonzerte, das er dieses Jahr erstmals verwirklichte: „Das hat den Leuten gefallen, ich habe eine sehr gute Resonanz erhalten.“

Für das kommende Jahr überlegt Mayntz, das Festival wie 2017 wieder im Winter stattfinden zu lassen. Nachdem 2018 der Schwerpunkt im Bereich Pop und Rock lag, steht noch nicht genau fest, was die Festivalbesucher im kommenden Jahr erwarten wird. Klar ist jedenfalls, dass es nach dem durchschlagenden Erfolg des diesjährigen Headliners, dem Schlagerstar Beatrice Egli, auch beim nächsten Festival eine große Nummer geben wird: Mayntz befindet sich demnach in guten Gesprächen mit dem Deutschrock-Veteran Klaus Lage, der das Ottersberger Tonstudio für die Aufnahmen seines Big-Band-Projektes genutzt hatte.