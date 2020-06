Die Gemeinde Oyten hält eine Querungshilfe über die Landesstraße 168 zwischen Oyten und Bassen auf Höhe der Einmündung zur Schaphuser Dorfstraße weiterhin für notwendig. Schon 2013 hatte sie beim Landkreis Verden als Straßenbaulastträger einen Antrag darauf gestellt. Doch wie auch schon damals hat der Landkreis den Antrag nun abgelehnt. Jedoch kann die Gemeinde prüfen lassen, ob die Genehmigung einer solchen Querungshilfe in diesem Bereich – der Landkreis nennt eine Mittelinsel als Möglichkeit – auf eigene Rechnung möglich wäre. „Dafür wäre es erforderlich, eine Verkehrsplanung vorzubereiten sowie eine behördliche Abstimmung und eine Kostenschätzung vorzunehmen“, lässt die Verwaltung wissen. Die Kosten dafür von rund 25 000 Euro müssten überplanmäßig bereitgestellt werden. Darüber berät der Ausschuss für Umwelt & Gemeindeentwicklung in seiner Sitzung an diesem Mittwoch, 1. Juli.

Der Arbeitskreis zur Schaffung sicherer Überquerungsmöglichkeiten auf den Straßen der Gemeinde Oyten hatte bereits vor mehr als einem Jahr die Empfehlung abgegeben, dass man die Landesstraße in diesem Bereich unbedingt etwa mithilfe einer Ampel zukünftig sicher überqueren kann. „Viele Schüler überqueren die Straße, um zur gegenüberliegenden Bushaltestelle zu gelangen. Die Einwohner aus Schaphusen und Bockhorst können nur über diesen Bereich zum Radweg Bassen/Oyten fahren. Vom Radweg an der L 168 weist ein Radwegweiser des Landkreises Verden über die Schaphuser Dorfstraße in Richtung Fischerhude“, zählt die Gemeinde Oyten auf, wer alles profitieren würde.

Müller sieht Gefahrenquelle für eingeschränkte Menschen

Peter Müller, Beauftragter für Menschen mit Behinderung, hatte zudem angemerkt, dass die sich im Bereich der Kreuzung an beiden Seiten befindlichen Bushaltestellen zwar barrierefrei ausgebaut seien, von Barrierefreiheit dort insgesamt aber noch keine Rede sein könnte. Denn diese sei „nur gegeben, wenn die Haltestellen auch barrierefrei erreicht werden können. In diesem Fall bedeutet die stark befahrene L 168 eindeutig, besonders für in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkte Menschen, eine große Barriere und Gefahrenquelle“, so Müller in einem Schreiben.

Doch der Landkreis Verden sieht den Bedarf für eine Querungshilfe nicht und bezieht sich auf die Richtlinien zur Anlage von Fußgängerüberwegen. Demnach kommen Fußgängerüberwege in der Regel nur in Frage, wenn auf beiden Straßenseiten Gehwege vorhanden sind. An der Landesstraße ist jedoch nur einseitig ein gemeinsamer Geh- und Radweg vorhanden. Zudem sollten Querungshilfen nur dort eingerichtet werden, wo das Fußgängeraufkommen bei mindestens 50 bis 100 Personen pro Stunde liegt. Eine Zählung der Gemeinde habe jedoch für den Zeitraum einer gesamten Woche nur einen Wert 366 Personen (Fußgänger und Radfahrer) ergeben – darunter nur fünf Schüler. Diese Zahlen liegen also sehr deutlich unter den Vorgaben.

Zur Sache

Ausschusssitzung am Mittwoch

Der Ausschuss für Umwelt & Gemeindeentwicklung der Gemeinde Oyten tagt am Mittwoch, 1. Juli, ab 19.30 Uhr öffentlich im Rathaussaal. Auf der Agenda stehen dann unter anderem auch noch die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet sowie die Vorstellung der Ausbauplanung für die Straße Am Moor. Am Anfang und am Ende können interessierte Bürger Fragen an Verwaltung und Politik stellen.