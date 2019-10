Gemeindebücherei in der Finanzklemme

Die Ottersberger Gemeindebücherei ist eine Begegnungsstätte in zentraler Ortslage. Damit die Lesestube als kulturelle Einrichtung erhalten bleibt, müssen Verwaltung und Politik einen Beschluss fassen, der wieder Investitionen in den Medienbestand ermöglicht. (Björn Hake)

Fehlende Mittel für Investitionen in die Zukunft und ein Mitgliederschwund aufgrund der fehlenden Attraktivität des Angebots: Fast schon vernichtend fällt das Urteil der Gemeindeverwaltung nach eingehender Betrachtung der Finanzlage über die aktuelle Perspektive der Ottersberger Gemeindebücherei aus. Wie die Lesestube trotz ihres geringen Budgets als kulturelle Einrichtung im Flecken Ottersberg erhalten werden kann, darüber müssen sich die Mitglieder des Ausschusses für Kultur und Bürgerbeteiligung in ihrer Sitzung am kommenden Donnerstag, 24. Oktober, den Kopf zerbrechen. Getagt wird öffentlich ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Ottersberger Rathauses.

Wie geht es weiter mit der von Karen Marheine geführten Einrichtung zwischen Rektorhaus und Wümmeschule? Zwar bemüht sich die Büchereileiterin mit ihrem Team nach Kräften, um ihren Kunden einen attraktiven Ort zu bieten, doch sind ihr wegen der angespannten Finanzlage freilich die Hände gebunden. Eine Antwort auf diese Frage sollen die Politiker des Fachausschusses um Wilfried Mittendorf (FGBO) finden, zumindest aber Lösungsansätze erörtern. Dabei muss sich das Gremium den betrüblichen Fakten stellen. Die fehlenden Mittel für die Ausstattung werden zum Bumerang, denn der Medienbestand kann nicht erneuert werden, was zu einer Abwanderung der Mitglieder führt.

Finanzieller Engpass

Verantwortlich für den finanziellen Engpass bei der Gemeindebücherei macht Amtsleiterin Svea Krüger den im März 2017 vom Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Verkehr getroffenen Beschluss, den Zuschussbedarf der Bücherei auf 105 000 Euro festzuschreiben. „Aufgrund der jährlich steigenden Lohnkosten wegen tarifvertraglicher Anhebungen muss der Etat inzwischen gänzlich für das Personal aufgewendet werden, sodass für die Aktualisierung und Ergänzung des literarischen Bestands kaum noch Mittel zur Verfügung stehen“, macht sie in der Beschlussvorlage das ganze Dilemma deutlich.

Auch die Anhebung der Jahresgebühr könne aus ihrer Sicht keine Abhilfe schaffen, da auch dies aus Erfahrung zu einem Schwund der Mitgliederzahlen führen würde. Zumal die Gemeindebücherei Ottersberg mit ihrer Jahresgebühr von 15 Euro zuzüglich der Leihgebühren im Vergleich mit anderen Kommunen nach Einschätzung von Krüger „genau im Rahmen“ liege. Weitere Ansätze, um die Bücherei wieder auf Kurs zu bringen, wären eine Änderung der Öffnungszeiten und ein Personalabbau. Aber auch solche Maßnahmen hätten Konsequenzen zur Folge.

Erhöhter Zuschussbedarf

Etwa, dass die Bücherei nur noch eingeschränkt von Kunden frequentiert werden könnte. Zudem bestehe laut Krüger die Gefahr, dass Beratung und Information – also der Kundenservice – bisweilen ganz entfallen würde. „Auf lange Sicht gesehen könnte diese Lösung also unwirtschaftlich sein“, befürchtet Krüger auch hier einen Verlust von Mitgliedern und rät in ihrer Beschlussempfehlung zu einer jährlichen Anpassung des Zuschussbedarfs an die Personalkostensteigerung, um die Handlungsfähigkeit der Bücherei zu erhalten. Trägt die Politik diesen Vorschlag mit, soll der Zuschussbedarf für das Jahr 2020 somit auf 113 800 Euro angehoben werden.

Gute Gründe für den Erhalt der Ottersberger Gemeindebücherei gibt es für die Verwaltung durchaus einige, besteht die Lesestube doch schon bereits seit Mitte der 1960er-Jahre und sei inzwischen mehr als ein Ort, an dem sich an Literatur interessierte Menschen aller Altersklassen treffen und Bücher ausleihen können. „Eine Bücherei ist eine kulturelle Begegnungsstätte und leistet einen wesentlichen Beitrag des Grundrechts, sich eine Meinung frei zu bilden und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten“, verdeutlicht Svea Krüger den Stellenwert dieser Einrichtung und fügt hinzu: „Eine Bücherei schafft zudem eine kulturelle und soziale Infrastruktur und fördert die Weiterbildung und kreative Freizeitgestaltung.“

Konzept „Schulbibliothek“ läuft gut

Und es läuft auch nicht alles schlecht, was in der Ottersberger Bücherei passiert. So verweist Krüger als Beispiel auf das Konzept „Schulbibliothek“, das dank der problemlosen Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Schulen sehr gut laufe. „Die Schüler nehmen das Angebot gerne an“, weiß sie zu berichten. Somit übernimmt die Bücherei für die Entwicklung der jungen Menschen eine wichtige Rolle. „Lesen ist insbesondere für Kinder und Jugendliche äußerst wichtig, da es die kognitive und sprachliche Entwicklung fördert. Es verbessert den Sprachgebrauch, weckt die Kreativität und baut Stress ab.“

Um die Bücherei als kulturelle Einrichtung insbesondere für Kinder und Jugendliche im Flecken Ottersberg zu erhalten, regt die Verwaltung nunmehr eine Splittung nach Personalkosten und weiteren Aufwendungen wie beispielsweise Büchererwerb, Versicherungen, Mitgliedschaften, Reisekosten und Bürobedarf an. Die weiteren Aufwendungen seien in den vergangenen Jahren „konstant niedrig“ geblieben und lägen auch in diesem Jahr bei rund 18 400 Euro. Dem gegenüber stünden Erträge in Höhe von aktuell 10 500 Euro. Die Personalkosten unterliegen derweil nach den Berechnungen der Verwaltung einer jährlichen Steigerung von zwei Prozent. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen soll der Zuschussbedarf also für das nächste Haushaltsjahr um 7900 Euro angehoben werden. Nun muss die Politik darüber entscheiden.