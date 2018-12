Martina Michalek, Bernd Weidemann, Martina Jansen, Walter Brumberg und Karin Seekamp (von links) haben schon mal die Geselligkeit geprobt. (Michael Braunschädel)

Es ist das Fest der Liebe: Sonst in alle Himmelsrichtungen verteilt, findet die Familie für ein paar Stunden oder gar Tage zusammen. Im sanften Licht der Kerzen, unter dem prachtvoll geschmückten Tannenbaum genießt sie das Singen, das Beschenken, das Essen – kurzum: die gemeinsame Zeit.

Doch nicht für alle Menschen erfüllt sich diese Vorstellung eines erfüllten Weihnachtsfestes. Immer mehr Menschen, darunter besonders viele Ältere, verbringen den Heiligabend allein. So erging es auch Martina Jansen. Seit einigen Jahren lebt die Achimerin allein mit ihrer tierischen Mitbewohnerin, der Hündin Jule. Ihr Sohn ist mittlerweile aus dem Haus und so hat auch Jansen schon manches Weihnachtsfest nur im Beisein ihrer treuen Begleiterin auf vier Pfoten verbracht.

Idee vor zwei Jahren geboren

Doch vor genau zwei Jahren kam ihr eine Idee. Gemeinsam mit einer Bekannten spazierte sie an Heiligabend durch eine verwaiste Achimer Innenstadt. Kein Café hatte geöffnet. Also beschloss sie kurzer Hand, selbst aktiv zu werden. Gemeinsam mit neun anderen Mitstreitern veranstaltet Jansen in diesem Jahr an Heiligabend die erste Weihnachtsteestube für all diejenigen, die das Fest sonst in völliger Einsamkeit verbracht hätten. „Es soll ein geselliges Beisammensein werden“, erklärt die Initiatorin. Bisher hat sie 23 Anmeldungen erhalten – die Teilnehmerliste für dieses Jahr ist damit voll. Für das erste Mal sei das schon ein guter Anfang, aber Jansen wisse noch nicht, was sie an diesem Nachmittag erwarte. Gabriele Meinert-Gerken, die ebenfalls dem Organisationsteam angehört, ergänzt: „Es ist wie eine Wundertüte.“

Ein festes Programm ist für die zweistündige Nachmittagsveranstaltung nicht geplant. Es gibt Kaffee, Kuchen, Kekse, Tee und jede Menge gemeinsame Zeit für Gespräche und zum Kennenlernen. Dabei geht es in der Teestube nicht um Religion oder Politik. Bibelgeschichten oder ähnliches stehen nicht im Mittelpunkt. „Wenn gewünscht, können wir aber gemeinsam Singen oder Geschichten erzählen“, erläutert Jansen.

Weihnachtliche Atmosphäre

Dennoch darf ein bisschen weihnachtliche Atmosphäre nicht fehlen. Dafür sorgt das Organisationsteam natürlich ebenfalls. Denn für die Teestube richtet es die Räumlichkeiten im Generationentreff festlich her. Girlanden, Lichterketten und Kerzen sorgen für eine gemütliche und zwanglose Stimmung.

Trotz der steigenden Zahl an Menschen, die Weihnachten immer öfter alleine verbringen, ist die Weihnachtsteestube wohl die erste ihrer Art im Landkreis Verden. „Wir haben Zusagen aus Oyten, Verden, Etelsen oder Kirchlinteln“, sagt Martina Jansen mit Blick auf die Teilnehmerliste. In den Großstädten scheint es normal zu sein, dass es auch an Heiligabend solche Treffpunkte gibt. In den ländlichen Regionen habe sich das noch nicht etabliert.

Mitorganisatorin Martina Michalek zeigt sich daraufhin nachdenklich: „Ich hätte es schön gefunden, wenn es so ein Angebot früher gegeben hätte.“ Da sie selbst auch schon alleine die Feiertage verbracht hat, war es auch ihr ein Wunsch, das Fest anderer Menschen auf diese Art zu bereichern.

Fünftes Rad am Wagen

Auch Karin Seekamp, Bernd Weidemann und Walter Brumberg können die Einsamkeit an Weihnachten nachvollziehen und engagieren sich deshalb für die Teestube. Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erlebnisse nehmen sie verstärkt wahr, dass es immer mehr Menschen wie ihnen ergeht. „Ja man kann bei Freunden fragen, ob man mit ihnen das Weihnachtsfest verbringt. Aber meist fühlt man sich da wie das fünfte Rad am Wagen“, sagt Karin Seekamp. Walter Brumberg ergänzt: „Es fehlt auch an Mut, dass die Menschen überhaupt mal Nachbarn oder Freunde fragen, ob man nicht gemeinsam Weihnachten feiert. Es könnte ja auch daneben gehen.“ Seine Mitstreiter stimmen ihm zu.

Umso zuversichtlicher sind die ehrenamtlichen Organisatoren, mit der Weihnachtsteestube auf dem richtigen Weg zu sein. Und eine Wiederholung im kommenden Jahr ist auf keinen Fall ausgeschlossen.