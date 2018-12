Wer an Heiligabend einsam ist, aber Lust auf Gesellschaft hat, für den gibt es nun eine Alternative in Achim. (FR)

Achims erste Weihnachtsteestube ist in Vorbereitung. Laut Organisatorin Martina Jansen haben sich 23 hilfsbereite Menschen bei ihr gemeldet, die sicher stellen wollen, dass die geplante Weihnachtsfeier für alle, die sonst an Heiligabend einsam wären, auch stattfinden kann. „Aus diesem Kreis hat sich ein zehnköpfiges ehrenamtliches Team gebildet, um einsamen Menschen ein paar gemütliche Stunden in Gesellschaft bei Kaffee, Tee, selbstgebackenem Kuchen und Keksen zu bieten“, hat Martina Jansen mitgeteilt. Die Weihnachtsteestube findet im Generationentreff an der Langenstraße 1 am 24. Dezember in der Zeit von 15 bis 17 Uhr statt.

Eine Teilnahme ist nur mit verbindlicher telefonischer Anmeldung bis zum Freitag, 7. Dezember, unter 0 42 02 / 9 16 01 65 in der Zeit von 8.30 bis 14 Uhr möglich. Die Weihnachtsteestube wird von der Achimer Tafel unterstützt, das Angebot ist kostenlos. Martina Jansen: „Unser Sparschwein darf aber gerne mit einer kleinen Spende für die Auslagen gefüttert werden.“