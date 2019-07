"Es ist ein gesellschaftliches Experiment. Mal gucken, ob es geht", sagt Peter Erfurt, Projektleiter der Bürgerblumenwiese in Hellwege. (Björn Hake)

Das Massensterben von Bienen muss ein Ende haben, findet Peter Erfurt. Und er hat auch keine Lust mehr, tatenlos zuzusehen. Deshalb startet er in seinem Wohnort Hellwege nun ein Projekt. Seine Idee: Auf der 10 000 Quadratmeter großen, von ihm gepachteten Ackerfläche an der Steller Straße soll ein Maisanbau in Monokultur durch eine Bürgerblumenwiese ersetzt werden. Erfurt baut dabei auf die Unterstützung der Menschen.

Mit einer einjährigen Patenschaft in Form einer Pacht von einer Fläche ab einem Quadratmeter gegen einen Geldbetrag zwischen 0,50 Cent und 1,50 Euro ermöglicht er jeder Privatperson oder auch Firma das Anpflanzen neuer Blumen, die generierten Einnahmen sollen nur der Refinanzierung dienen. Vorgesehen ist, dass alle Unterstützer mit Logo auf allen Webaktivitäten, Flyern und Patenschaftsurkunden aufgeführt werden. Der Projektbeginn wird im Frühjahr 2020 sein.

„Gesellschaftliches Experiment“

„Es ist ein gesellschaftliches Experiment. Mal gucken, ob es geht“, sagt Erfurt. Optimismus schöpft er durch einen Blick nach Twistringen. Dort ist ein ähnliches Projekt auf einer 4500 Quadratmeter großen Fläche sehr gut angenommen worden. Wolfgang Harling, der Bürgermeister von Hellwege, glaubt auch an einen Erfolg von Erfurts Plan. „Ich bin fest davon überzeugt, dass man damit in Hellwege offene Türen einrennt“, meint Harling. Weiter betont er seine Wertschätzung gegenüber Erfurt. „Es ist toll, dass er die Initiative ergreift. Das können wir als Gemeinde auch nur begrüßen. Das Projekt ist hochspannend und trägt dazu bei, die Lebensqualität zu steigern.“

Auch Uwe Brauer sieht die Idee von Erfurt positiv. „Das hat Signalcharakter“, urteilt der Koordinator der kürzlich ins Leben gerufenen Hellweger Arbeitsgemeinschaft Naturschutz. Zugleich kündigt er an, sich zu beteiligen. „Bei der Grabenbepflanzung kann ich mir vorstellen, dass wir mitmachen.“

Uwe Brauer, Koordinator der Hellweger Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, und Hellweges Bürgermeister Wolfgang Harling (von links) begrüßen die Idee. Beide wollen das Projekt an der Steller Straße unterstützen. (Björn Hake)

Die 10 000 Quadratmeter große Fläche an der Steller Straße in Hellwege ist in vier Teile gegliedert. Fast den gesamten Raum nimmt die Blühwiese ein, dort möchte Erfurt auch ein Wasserbecken für die Insekten aufbauen. Auf dem Grabenrand sollen Pflanzen wie Baldrian oder Fingerhut entstehen. Der Projektleiter plant zudem, den Wegrand aufzuhübschen – hierbei denkt er unter anderem an Kornblumen. Um am Wegrand aktiv sein zu dürfen, benötigt er noch eine Genehmigung der Gemeinde. Nach den Aussagen von Harling dürfte das jedoch lediglich eine Formsache sein.

Freifläche zum Ausprobieren

Für Erfurt ist es aber auch wichtig, ein kostenloses Angebot zu schaffen. Auf einer Freifläche von circa 450 Quadratmetern gibt es ab Oktober 2019 die Möglichkeit, sich auszuprobieren. „Jeder, der sich berufen fühlt, eine Blume dahin zu pflanzen, soll es gerne machen. Gerne dürfen das auch Amateure sein. Das ist eine Sachspende und da fragt die Biene nicht danach. Sie kriegt dadurch Nahrung“, erklärt der 60 Jahre alte Schmuckdesigner aus Hellwege. Laut ihm ist auch eine Ausweitung der Fläche denkbar. Vor der Freifläche soll eine Informationstafel inklusive Bank und einer Pumpe aufgestellt werden.

Gereift ist die Idee bei Erfurt durch eine Sendung im Radio. „Ich bin darauf gekommen, nachdem ich im Stau in Aachen einem Bienenprofessor zuhörte. Er erzählte, dass für die meisten Bienen so wenig Nahrung übrig bleibt.“ Als naturaffiner Mensch wollte Erfurt dem dann gerne entgegenwirken. „Diese Welt soll länger existieren, das ist einfach notwendig“, begründet er. In Hellwege ist Erfurt nun seit über 30 Jahren ansässig, zuvor reiste der gebürtige Hesse viel durch die Welt. Bei seinen Überlegungen spielte Nachhaltigkeit eine große Rolle, mit der Bürgerblumenwiese hat der 60-Jährige nun das aus seiner Sicht passende Projekt gefunden. „Das ist ein Experiment, dass ich in Eigenregie mache. Damit möchte ich jeden Bürger anstoßen.“