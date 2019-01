Was aus dem vorderen Teil des Ex-Scherf-Areals wird, nachdem die Kreissparkasse ihre Neubaupläne auf Eis gelegt hat, wollen sie und die Stadt nun besprechen. (Michael Braunschädel)

Wie geht es weiter? Klar ist: Die Kreissparkasse Verden wird – wie berichtet – (vorerst) keine neue Geschäftsstelle auf dem ehemaligen Scherf-Grundstück am Achimer Gieschen-Kreisel bauen. Und: Da ihr die Fläche nicht gehört, sind der Stadt Achim die Hände gebunden. Aber: Sowohl die Sparkasse als auch die Stadtverwaltung beteuern, dass ihnen daran gelegen sei, dass der vordere Teil des Grundstücks, der direkt am Kreisverkehr liegt, dann ordentlich aussehen soll, wenn die Arbeiten für die Wohnbebauung abgeschlossen sind. Derzeit dient die Fläche noch als Platz für Erdhaufen und Baumaterial.

„Zurzeit wird die Fläche im Rahmen der Bauarbeiten für das Wohngebiet Apfelwiese benötigt. Diese Nutzung der Fläche ist dem Bauherrn zugesagt“, erklärt Beate Patolla, Sprecherin der Kreissparkasse Verden. Diese würde das Grundstück gerne behalten und habe ein Interesse daran, „dass es ordentlich aussieht und nicht zur Brachfläche wird“. Was das konkret heißt, müsse noch ausgelotet werden, sagt Beate Patolla.

Und auch Steffen Zorn, städtischer Fachbereichsleiter für Bauen und Stadtentwicklung, sagt, dass die Verwaltung demnächst mit der Sparkasse über die Zukunft der Fläche sprechen wolle. Dass die Nachricht des Bauprojektstopps aus Sicht der Stadt Achim „eine Enttäuschung“ sei, daraus macht Zorn keinen Hehl. Er setzt aber darauf, dass die Planungen später wieder aufgenommen werden. Für die Zwischenzeit gilt laut Zorn: „Wir haben auch ein großes Interesse daran, dass an einer solch prominenten Stelle die Fläche nicht brach liegt.“

Was aus dem vorderen Grundstücksteil werden kann, wenn der Investor AVW seine Bautätigkeit auf dem hinteren Part beendet hat, haben einige Achimer Bürger auf der Online-Beteiligungsplattform der Stadt schon für sich beantwortet: Parkplätze. Wie berichtet, wird auf „achim dialog“ eine Initiative unterstützt, die sich darauf gründet, dass sich „die Parkplatzsituation im Innenstadtbereich durch die Neubautätigkeit auf dem Scherf-Gelände drastisch verschlechtert“ habe. Daher wird ein Kies-/Schlackenplatz mit wasserdurchlässiger Struktur vorgeschlagen. „Parkscheibenpflicht könnte dafür sorgen, dass Dauerparker diese Fläche nicht blockieren“, heißt es von den Initiatoren, deren Anliegen früher oder später vom Fachausschuss des Stadtrates behandelt werden wird.

Auch wenn Steffen Zorn zunächst auf die Bremse tritt: „Ganz so einfach ist es nicht. Das Grundstück gehört einem privaten Eigentümer und es existiert ein gültiger Bebauungsplan.“ Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 24 „Entwicklungsflächen am Kreisverkehrsplatz“, der vor gut einem Jahr in Kraft getreten ist, legt fest, dass fünf Mehrfamilienhäuser und der Neubau der Kreissparkasse plus Parkplätze und Tiefgarage auf dem Areal entstehen dürfen.

Die Sparkasse ist nicht gänzlich abgeneigt von der Idee aus „achim dialog“, wie Beate Patolla schildert: „Man kann durchaus prüfen, ob ein Parkplatz eine Möglichkeit wäre.“ Dafür müssten jedoch einige Fragen geklärt werden: Wie erfolgt die Zufahrt? Wer haftet in Schadensfällen? Wie viel kostet die Errichtung eines Parkplatzes und wer bezahlt das?

Auch Zorn weist darauf hin, dass man den Bedarf prüfen müsse, ebenso wie die Zufahrtsituation und die Platzverhältnisse auf dem Areal, wenn die Neubauten und deren Zufahrten fertig sind. Aber ein Parkplatz sei immerhin eine Idee und die müsse nun abgewogen werden. Schließlich wurde bis zum Baubeginn auf dem früheren Scherf-Grundstück geparkt, weil es dort einen Parkplatz gab und der frühere Eigentümer dies geduldet hatte. Das weiß auch Rudi Knapp, Ehrenvorsitzender der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) und Innenstadt-Kümmerer. Aber: „Ein Parkplatz ist gemessen an seiner Attraktivität nicht das Tollste, was da geht.“ Das attraktive Grundstück habe Besseres verdient, es sei schließlich das Tor zur Stadt. „Das ist meine ganz persönliche Meinung: Ich finde die Idee nicht gut.“ Seiner Ansicht nach finde man in der Innenstadt immer einen Parkplatz.

Zur Sache

Parkplätze in der Achimer Innenstadt

Im Frühjahr 2016 hatte die Achimer Stadtverwaltung die Auslastung fast aller zentral gelegenen Parkplätze zuletzt erfasst: Baumplatz, Parkplatz und -palette am Kasch, Gymnasium am Markt, Asmusstraße, Achimer Brückenstraße, Borsteler Landstraße, Anspacherstraße, Am Schmiedeberg und Tiefgarage der Marktpassage. Außen vor geblieben sind bei der Erhebung Parkbuchten etwa entlang der Straße Am Schmiedeberg oder an der Georgstraße, ebenso die Parkplätze am Cato und am Rathauspark, weil deren Nutzung spezifisch sei. Unterm Strich sind exakt 588 Stellplätze betrachtet worden.

An zwei Tagen im Mai des Jahres 2016, ein Dienstag und ein Mittwoch mit stark frequentiertem Wochenmarkt in der Fußgängerzone, haben die städtischen Mitarbeiter stündlich von 10 bis 17 Uhr die besetzten Stellflächen erfasst. Sie hielten fest, dass an den Vormittagen die Auslastung am höchsten war. An dem besagten Dienstag lag sie zwischen 10 und 13 Uhr zwischen 70 und 80 Prozent, am Mittwoch im gleichen Zeitraum bei 80 bis 90 Prozent. Zur Mittagszeit, zwischen 13 und 15 Uhr, waren an beiden Tagen kaum mehr als die Hälfte aller Parkplätze belegt.

Die Verwaltung ist daher davon ausgegangen, dass selbst dann noch genügend innerstädtische Parkmöglichkeiten zur Verfügung stünden, wenn das Scherf-Gelände am Kreisel bebaut ist. Richtig knapp, so lautete das Fazit aus dem Rathaus, sind Parkplätze in Achim nur, wenn Markttage oder Feste anstehen.