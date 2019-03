In der Stadt Achim werden am Volkstrauertag traditionell Kränze unter anderem am Ehrenmal am Rathauspark niedergelegt. (Güngör)

Zur Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewalt finden in ganz Deutschland und auch damit in Achim und den dazugehörigen Ortsteilen zum Volkstrauertag immer Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen statt. Auch in diesem Jahr wird am 17. November deutschlandweit wieder der Volkstrauertag begangen. Traditionell werden dann an den Ehrenmälern in den Achimer Ortsteilen Kränze niedergelegt, Gräber der Kriegstoten mit kleinen Sträußchen bedacht und im Rathaus findet immer eine Gedenkfeier statt. Doch die Beteiligung an diesen Veranstaltungen nimmt immer weiter ab. Daher denkt die Achimer Stadtverwaltung darüber nach, die Gedenkveranstaltungen zukünftig anders zu organisieren und mit allen Ortsteilen zentral im Rathaus zu feiern.

„Die Zeiten wandeln sich. Dies hat auch Auswirkungen auf die Beteiligung der Bevölkerung an diesem Gedenktag“, heißt es in einer Mitteilungsvorlage der Achimer Verwaltung. Diese soll bei der kommenden Sitzung des Ausschusses für Sport und Kultur am Dienstag, 2. April, auf der Tagesordnung stehen. „Mittlerweile stehen die Mitglieder der Ortsfeuerwehren, die in den Ortsteilen die Kränze niederlegen, oft alleine da, weil niemand sonst an dem Moment des Gedenkens teilnimmt.“ Eine Situation, die aus Sicht der Verwaltung nicht dazu beiträgt, die Inhalte dieses Gedenktages weiter zu erhalten und sinnhaft in die Zukunft zu transportieren.

Den Volkstrauertag erneuern

Bereits 2018 habe der Volksbund der Kriegsgräberfürsorge, der sich nicht nur um die Gräber und Gräberfelder deutscher Soldaten in ganz Europa kümmert, sondern eine bundesweit koordinierende und unterstützende Funktion bei der Ausgestaltung des Gedenktages einnimmt, eine Handreichung „Den Volkstrauertag erneuern“ herausgegeben, die sich genau mit dieser Problematik auseinandersetzt. Ziel dieser Handreichung sei es, diesen „Gedenktag mit seinen für unsere demokratische Gesellschaft essenziellen Werten inhaltlich und in seinen Organisationsformen nachhaltig und zukunftsweisend“ auszurichten.

Und auch der niedersächsische Landtag habe sich hierzu eindeutig positioniert. Es sei „vorrangig Aufgabe der kommunalen Gremien und der örtlich tätigen Vereinigungen und Kirchen auf eine Gestaltung hinzuwirken, die ein würdiges Gedenken an alle Opfer ermöglicht und nicht ausgrenzt“, heißt es.

Mit Blick darauf will auch die Stadt Achim nun aktiv werden. „Unerlässlich scheint es, diesen Gedenktag als gemeinsame Veranstaltung möglichst aller relevanten gesellschaftlichen Gruppen und unter Einbeziehung der jungen Generation auch in Achim weiterzuentwickeln und ihm damit eine breitere gesellschaftliche Basis und eine angemessene Aufmerksamkeit zu verleihen“, kündigt die Stadtverwaltung an. Sie schlägt daher vor, den Volkstrauertag 2019 mit einer zentralen Gedenkveranstaltung im Rathaus zu begehen. An den Ehrenmälern in den einzelnen Ortsteilen sollen dann lediglich stille Kranzniederlegungen stattfinden.