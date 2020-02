Als „historische Veranstaltung“ war es von der Schießsportgemeinschaft Mühlentor-Oyten selbst angepriesen worden, was sich am vergangenen Sonnabend im Schützenhaus in Schaphusen zugetragen hat. Denn erstmals nach der Verschmelzung der beiden Schützenvereine Mühlentor und Oyten vor rund fünf Monaten (wir berichteten), kamen die Mitglieder der neuen Schießsportgemeinschaft zu einer Jahreshauptversammlung zusammen, bei der natürlich auch erstmals ein Vorstand gewählt wurde. Erster Vorsitzender der SSG ist erwartungsgemäß Johann Bollmann, voriger Mühlentor-Chef. Sein Stellvertreter ist Gerhard Bischoff, zuvor Vorsitzender der Oytener Schützen. Beide hatten gemeinsam die Verschmelzung der Vereine initiiert.

Alle weiteren Vorstandsposten wurden jedoch von „Neulingen“ besetzt: Florian Radtke (erster Kassenwart), Rene Fahrenholz (erster Schriftführer), Sven Gold (zweiter Kassenwart) und Martin Lenartowicz (zweiter Schriftführer). Laut Bollmann konnte damit „ein Generationswechsel eingeläutet“ werden. Insgesamt gehören der SSG derzeit 316 Mitglieder an, 93 von ihnen waren auch zur Jahreshauptversammlung gekommen. Eine Beteiligung, mit der Bollmann ebenso wie mit denen bei den bisherigen Veranstaltungen nach der Verschmelzung sehr zufrieden sei.

Mitglieder stets auf dem Laufenden gehalten

„Ohnehin lief bisher alles reibungslos und es gab keine Streitereien“, zieht der Vorsitzende ein erstes positives Resümee. Er sei wirklich positiv überrascht, wie die neue Situation von den beiden Vereinen angenommen wurde. „Ich denke, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir uns sehr viel Zeit genommen haben“, sagt Bollmann. Denn immerhin hätten sich die Gespräche bis zur offiziellen Zusammenlegung der Vereine über rund dreieinhalb Jahre gezogen. Wichtig sei sowohl Bollmann wie auch Bischoff dabei immer gewesen, alle Mitglieder stets über die aktuellen Entwicklungen und Planungen auf dem Laufenden zu halten.

„Es war schon teilweise an der Grenze des Machbaren, was wir vor uns hatten. Aber es haben alle gut mitgearbeitet“, blickte Bollmann bei der Versammlung noch einmal zufrieden zurück. Natürlich wurde das Zusammenkommen auch dafür genutzt, zahlreiche verdiente Mitglieder für eine langjährige Mitgliedschaft oder besondere Leistungen auszuzeichnen. Dazu zählten Sabine Bitter und Matthias Höper (beide 25 Jahre), Andrea Bischoff, Herbert Gerken, Heinz Hasch, Bodo Renne und Helga Viebrock (alle 40 Jahre), Hermann Behling, Gerhard Bischoff, Anni Haase, Hinrich Jäger, Dieter Puvogel und Johann Ripke (alle 50 Jahre) sowie Johannes Grote (70 Jahre). Die Verdienstnadel des Kreisschützenverbandes Achim in Bronze erhielten Karin Bischoff, Fabian Köhne und Marcel Rinn. Jene in Silber wurde Hans Böse, Sandra Höhnel und Günter Windhorst verliehen. Zu Ehrenmitglieder kürte die SSG Erich Wieczorek und Armin Hagedorn.

Derweil scheint die zukünftige Standortfrage der Schießsportgemeinschaft geklärt. Von Anfang an war klar gewesen, dass es keinen Sinn macht, beide Anlagen weiter zu betreiben. Laut Bollmann werden sich die Aktivitäten mittelfristig komplett nach Schaphusen verlagern. Von dem Standort im Oytener Ortszentrum wolle man sich trennen. Wie der Vorsitzende bei der Versammlung erklärte, laufen auch bereits Gespräche. Im Laufe des Jahres rechne er mit einer endgültigen Entscheidung. „Aber auch damit werden wir gegenüber den Mitgliedern wieder sehr offen umgehen“, kündigt Bollmann an.