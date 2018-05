Die Organisatoren (von links): Simon Oelsner, Finn-Niklas Gerken, Jana Freiberg, Till Bräkling, Gesa Kaemena und Jan-Henning Göttsche. (Sebi Berens)

Achim. Rund 2500 Schüler besuchen die weiterführenden Schulen in Achim – sie sind die Zielgruppe des ersten "Campus Open Air Achim". Das Projekt von haupt- und ehrenamtlichen Akteuren der Jugendarbeit kommt sozusagen direkt zu den Jugendlichen, dorthin, wo sie sich aufhalten. "Das Freizeitverhalten hat sich verändert. Hier geht es darum, die Schulzeit und die Jugendarbeit zu verbinden, schließlich ist Jugendarbeit auch eine Form der Bildung", beschreibt Till Bräkling vom städtischen Fachbereich Bildung und Soziales die Idee hinter dem Projekt. Das soll in erster Linie Schüler ab der siebten Klasse ansprechen, aber auch jüngere Schüler könnten gerne zum Sportplatz hinter der Realschule – an der Bahnstrecke – kommen. Vom 11. bis 26. Juni finden dort die unterschiedlichsten Aktionen statt, jeweils ab 13 Uhr, außer an den beiden Sonntagen, sind die pädagogischen Fachkräfte vor Ort.

Alle Angebote zum Mitmachen und Gestalten, die es in diesen zweieinhalb Wochen kurz vor den Sommerferien geben wird, stehen den Jugendlichen offen, manchmal sind Anmeldungen vor Ort notwendig. Wobei natürlich nicht alle Vorlieben bedient werden können, die junge Menschen in der Freizeit haben. "Es geht aber auch nicht darum, jeden glücklich zu machen. Es gibt so viele Interessen, die können wir gar nicht alle abdecken", weiß Bräkling. Und doch scheinen die Organisatoren es versucht zu haben, wie der Blick aufs Programm verrät. In den Zelten und rund um die Zelte, die auf der Wiese neben dem Sportplatz stehen und der Veranstaltung eine Infrastruktur geben werden, sollen diverse Aktionen stattfinden: Paletten-Bau zum Beispiel. "Wir werden etwa 200 Paletten hier haben, aus denen die Jugendlichen etwas bauen können", sagt Jan-Henning Göttsche (SoFa).

HipHop und Graffiti

Darüber hinaus soll es eine "Volxküche" mit vegetarischen Gerichten geben, die von den Schülern selbst zubereitet werden; es gibt Erste-Hilfe-Kurse, ein Repair-Café, eine Bühne für Gesangs- und DJ-Beiträge, Spiele, Graffiti, Impro-Theater, eine Tee-Stube, ein Pub-Quiz, ein HipHop-Workshop, ein Kickerturnier, Human-Table-Soccer, ein Funino-Turnier, Musik und auch eine organisierte Fahrt zum Luther-Escape-Raum nach Etelsen. Manche Aktionen laufen parallel, so können die Jugendlichen unter Umständen ganz kurzfristig an ihnen teilnehmen, wenn noch Plätze frei sind und sie gerade Lust dazu haben. Weitere Ideen haben die Campus-Open-Air-Macher auch schon in der Pipeline, doch die genaue Umsetzung oder der Zeitplan sind noch nicht endgültig. So könnten es noch Kistenklettern, Karaoke, Poetry Slam oder ein DJ-Workshop ins Programm schaffen.

Das Organisationsteam, zu dem auch Simon Oelsner (SoFa), Finn-Niklas Gerken, Jana Freiberg (Jazz 2010) und Gesa Kaemena von der Stadt Achim gehören, rät den Jugendlichen, "einfach mal vorbei zu schauen und mitzumachen". Bis 18 oder 19 Uhr werde täglich etwas geboten und selbst sonnabends soll es Aktionen geben. "Deren Umfang machen wir von den Erfahrungen der vorangegangenen Woche und vom Bedarf abhängig", erklärt Gesa Kaemena. Jeder könne sich vor Ort über das Gebotene informieren, dessen Kosten sich bisher auf insgesamt 23 000 Euro belaufen. Einige Anträge auf Zuschüsse sind noch nicht beschieden, aber finanzielle Unterstützung erfährt das Campus Open Air durch die Stiftung der Kreissparkasse Verden, das Paritätische Jugendwerk und die Stadt Achim.

Die temporäre Ergänzung des schulischen Bildungsangebots, die mit dem Campus für alle Schüler der umliegenden Einrichtungen geschaffen wird, verfolgt pädagogische Ziele wie die Förderung der Selbstorganisation, aber auch strukturelle Ziele, indem Jugendliche verschiedener Gruppen zusammengeführt und ihnen Freizeitangebote unterbreitet werden. "Achim hat so vieles zu bieten, aber das ist leider nicht jedem bekannt", glaubt Till Bräkling, der mit seinen Mitstreitern auch die Schulleitungen, die Pädagogen und die Vereine ins Boot geholt hat. "So etwas wie den Campus Open Air, das hat es noch nicht gegeben", unterstreicht Gesa Kaemena den Premierencharakter.